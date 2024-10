Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano colpi di scena nella puntata che andrà in onda lunedì 14 ottobre alle ore 16 su Rai 1. Ciro Puglisi troverà finalmente il coraggio di confessare a sua moglie Concetta il vero motivo per cui hanno perso le loro terre in Sicilia, ammettendo che in realtà non è colpa di Carmelo Burgio. Nel frattempo, Marta incontrerà Enrico, mentre Giulia Furlan sarà alla ricerca di nuove idee per l’abito da presentare alla sfilata. Gianlorenzo Botteri, intanto, scoprirà che i bozzetti sono scomparsi dall’atelier.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Clara, che farà ritorno a Milano.

Carmelo Burgio non ha fatto perdere le terre a Ciro e Concetta

Ciro parlerà a cuore aperto con Salvatore, confessando di avere paura di deludere Concetta e di non poter sopportare un tale dolore. Il giovane Amato conforterà il suo collega, suggerendogli di ammettere i suoi sbagli alla consorte. Ciro troverà quindi il coraggio di essere sincero con sua moglie, rivelandole la verità: non è colpa di Carmelo Burgio se hanno perso le terre in Sicilia. Le anticipazioni non rivelano ancora cosa abbia causato la perdita dei terreni a Partanna e se la colpa sia direttamente di Ciro, che potrebbe aver commesso qualche atto illecito tenuto nascosto per anni alla moglie.

Clara, intanto, tornerà a Il Paradiso delle Signore, rivedendo la capo commessa Irene e le Veneri del negozio.

Botteri si accorge che i suoi bozzetti sono spariti dall'atelier de Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, Gianlorenzo Botteri si renderà conto che i suoi bozzetti sono spariti dall’atelier de Il Paradiso delle Signore.

Lo stilista noterà l’assenza dei disegni proprio mentre sarà in compagnia di Matteo Portelli, l’autore del furto.

Giulia Furlan, intanto, alla Galleria Milano Moda, avrà in mano proprio i disegni del suo avversario: la stilista della concorrenza vorrà osare di più con la luce rispetto ai modelli disegnati da Botteri, certa della vittoria.

Umberto, nel frattempo, sarà convinto che il suo negozio si aggiudicherà l’affare in Sardegna.

Matteo Portelli sarà in preda ai sensi di colpa per quanto fatto alle spalle di suo fratello e si confiderà con Silvana: temerà di perdere l’affetto di Marcello se venisse scoperto che ha aiutato Umberto. Marta e Odile, intanto, saranno per strada e incontreranno Enrico: parleranno della fotografia che Brancaccio ha scattato alla giovane Guarnieri.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Mirella ha avuto paura di perdere il lavoro

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Clara ha telefonato a casa delle Veneri per annunciare il suo imminente ritorno a Milano.

Mirella, nel frattempo, ha temuto di perdere il suo posto di lavoro, ma grazie all’intervento di Irene, che ha parlato con Roberto, la commessa ha potuto mantenere il suo impiego.

Nel frattempo, Matteo ha rubato i bozzetti di Botteri e li ha consegnati a Umberto.

Infine Ciro, che ha litigato con sua moglie Concetta: la signora Puglisi non ha voluto ospitare a casa sua Mimmo, il figlio di Carmelo Burgio.