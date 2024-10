Emergerà cosa è successo davvero tra Zehra e Zehir nella puntata di Endless Love (titolo originale Kara Sevda) in onda sabato 19 ottobre. Le anticipazioni raccontano che Zehra è stata investita da un'auto mentre andava da Zehir per avvertirlo della denuncia di suo padre. Entrambi i protagonisti ricorderanno con dolore il momento in cui hanno perso il loro bambino, ma alla fine l'amore trionferà dopo un lungo chiarimento.

La visita di Zehra a Zehir

Zehra e Zehir avranno un nuovo chiarimento che rivelerà cosa è accaduto alla coppia in passato. Dopo le pesanti accuse ricevute da Zehir nei giorni scorsi, il cui lui le ha detto che il loro figlio è morto a causa sua, Zehra si recherà da lui per parlare.

Si presenterà da Zehir, decisa a difendere la sua posizione e a esporre le sue motivazioni. "Quel giorno stavo venendo da te - spiegherà Zehra - Per dirti che mio padre aveva denunciato". Zehir si arrabbierà con Zehra: "Ti avevo detto di non venire". Lei, però, dirà di non aver avuto altra scelta, perché lui sarebbe finito in carcere: "Volevo solo avvisarti". I due ripercorreranno il momento in cui Zehra è stata investita da un'auto e ha perso il bambino che aveva in grembo, e il dolore sarà ancora molto forte per entrambi. La donna ammetterà di aver sbagliato a esporre suo figlio al pericolo, ma dividerà le sue colpe con Zehir che non conduceva una vita onesta e che l'ha spinta ad andare ad avvisarlo.

"La vita che hai scelto è colpa tua - dirà Zehra con le lacrime agli occhi - eri veleno per me e il mio bambino".

Lo scontro tra Zehir e Zehra

Zehir ascolterà in silenzio le ragioni di Zehra, ma poi si alzerà in piedi e la accuserà di aver fatto un patto con Emir per vendicarsi di lui. "Mi hai pugnalato alle spalle, adesso ti è passato il dolore?", chiederà Zehir alla donna che lo sorprenderà con una risposta negativa.

"No, sono ancora innamorata di te", dirà Zehra sorprendendo l'uomo che a quel punto abbasserà le difese. Zehir abbraccerà con forza Zehra e finalmente i due si riconcilieranno dopo aver sofferto per anni. Nel frattempo, Asu scoprirà che Nihan e Kemal stanno ancora insieme e chiamerà i suoi uomini per sabotare i freni dell'auto della donna.

La sorella di Emir sarà decisa a uccidere la sua rivale una volta per tutte.

La storia di Zehra e Zehir

Zehra e Zehir si sono separati molti anni fa dopo l'incidente che è costato la vita al figlio che aspettavano. I due non si sono mai più visti e sentiti e solo dopo molto tempo Zehra è tornata in città con l'intenzione di vendicarsi di Zehir. La donna ha finto di voler ricominciare una relazione con lui, ma nel frattempo ha iniziato a lavorare per Emir. A lui, Zehra ha spifferato le mosse di Kemal e del suo socio, ma non si è limitata solo a questo. Zehra ha avuto un ruolo fondamentale nel finto rapimento di Galip: per incolpare Kemal la donna ha fatto risultare il nascondiglio intestato a Zehir ed è stata lei a procurare la firma del suo compagno a Emir. Adesso, però, Zehra sembra davvero cambiata, perché ha capito di amare ancora Zehir.