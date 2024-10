Teresa implorerà l'aiuto del dottor Abel nella puntata de La Promessa di domenica 13 ottobre. Le anticipazioni spiegano che il medico non accontenterà Teresa, perché sarà troppo impegnato con Curro. Petra e sua nuora saranno furiose con Jana e Abel, i quali trascurano Feliciano e temeranno il peggio. Teresa non sarà per nulla ottimista e andrà in paese alla ricerca di un medico che possa aiutare il suo fidanzato.

L'operazione di Curro riuscirà, ma ci sarà ansia per Feliciano

Le condizioni di Feliciano si faranno sempre più preoccupanti e Teresa, in preda al panico, supplicherà Abel di intervenire.

Il medico, tuttavia, sarà impegnato con l'operazione a Curro e spiegherà di poter andare da Feliciano solo quando avrà finito. Temendo che possa essere troppo tardi, Teresa andrà in paese a cercare un medico disponibile. Il dottor Guillen sarà pronto a visitare Feliciano. Petra resterà accanto a suo figlio e non lo lascerà, mentre Teresa non potrà fare a meno di pensare al peggio. La ragazza non sarà ottimista e con sua suocera rimprovererà Jana e Abel per non essersi occupati di lui.

Nel frattempo, la marchesa a Lorenzo si renderanno conto che il loro piano sta andando in fumo, perché l'operazione di Curro riuscirà perfettamente e temeranno per il suo risveglio. Non mancheranno le belle sorprese, come il ritorno di Candela che renderà felice Simona.

Per la cuoca ci sarà un momento ricco di emozione perché dopo molti anni grazie a Candela potrà riabbracciare Virtudes, la figlia che aveva lasciato quando era una bambina.

Le pressioni di Cruz su Pelayo

Simona potrà chiarirsi con sua figlia, mentre Cruz continuerà a fare pressioni su Pelayo. La marchesa chiederà al contro di farsi di nuovo avanti con Catalina.

Dopo il ritorno di Maria a La Promessa, infatti, la ragazza sembrerà molto più legata al suo fidanzato. Si scoprirà che Cruz ha accettato di riassumere la cameriera proprio per spingere Catalina tra le braccia di Pelayo. Nel frattempo, Vera farà di tutto per evitare le curiosità della duchessa Susana e ringrazierà Lope per averla aiutata.

Sarà chiaro, però, che la ragazza stia nascondendo qualcosa di importante che riguarda la sua vita.

Un riepilogo: Cruz vuole sbarazzarsi di Curro e Catalina

Nelle scorse puntate Cruz e Lorenzo hanno deciso di far curare Curro a La Promessa, sperando in un errore del dottor Abel. La marchesa odia il ragazzo perché si sta avvicinando troppo ad Alonso e potrebbe scoprire che suo zio in realtà è suo padre. Cruz, inoltre, vede in Curro il frutto dell'amore tra suo marito e un'altra donna e questo le è insopportabile. Curro non è il solo di cui la marchesa vuole liberarsi: anche l'allontanamento di Catalina è tra i suoi obiettivi. A questo proposito Cruz ha stretto un accordo con Pelayo: il conte deve far innamorare di lui la figlia di Alonso e sposarla, portandola lontano dalla tenuta.