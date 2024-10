Jana sembrerà sparita nel nulla nella puntata de La Promessa di giovedì 31 ottobre, ma lei sarà nascosta in casa di Ramona. Le anticipazioni rivelano che Teresa, Maria e Curro faranno di tutto per nascondere ai marchesi l'assenza di Jana, ma non sarà facile. Quando Cruz andrà a trovare il signorino, capirà subito che Jana non si sta prendendo cura di lui e correrà a dirlo ad Alonso.

La delusione di Jana

Curro resterà chiuso nella sua stanza, come ha deciso il marchese per proteggerlo, e a prendersi cura di lui sarà Jana. Il ragazzo si sentirà molto vicino a sua sorella, tanto che le confiderà di aver scoperto che suo padre è Alonso, la ma reazione di Jana sarà inaspettata.

La cameriera si sentirà profondamente delusa da Curro perché avrebbe voluto sapere sin da subito un'informazione così importante che riguarda sua madre. Tra i due fratelli ci sarà un'accesa discussione e Jana lascerà La Promessa senza dire niente a nessuno. Curro passerà la notte da solo e l'indomani chiamerà Teresa per chiederle notizie di Jana, ma la cameriera gli dirà di non averla vista. I due si renderanno conto che Jana rischia il posto di lavoro, visto che ha disobbedito ad un ordine diretto di Alonso lasciando solo Curro, e penseranno a come proteggerla. Nel frattempo, Jana si rifugerà a casa di Ramona, il luogo in cui si è sempre sentita al sicuro sin da bambina. La cameriera piangerà ripensando alla delusione ricevuta da Curro e non potrà fare a meno di pensare a Dolores, che ha avuto una storia con Alonso e, probabilmente, per questo ha perso la vita.

L'assenza di Jana si farà sentire

A La Promessa, Teresa si impegnerà a coprire Jana e chiederà ai suoi colleghi di aiutarla per evitare che i marchesi notino la sua assenza. Curro racconterà a Martina e Catalina che Jana si è assentata qualche minuto solo per cambiarsi e lavarsi e l'ha sostituita Teresa, ma questa bugia non potrà funzionare a lungo.

La cameriera, nel frattempo, ripenserà a tutti i momenti trascorsi con Curro e al rapporto di fiducia a fatica costruito con lui. Per Jana sarà difficile trattenere le lacrime, mentre suo fratello continuerà a chiedere di lei a Teresa. Quest'ultima spiegherà che il resto della servitù la sta cercando e sono tutti molto preoccupati per lei.

Quando Cruz entrerà nella stanza di Curro, la situazione precipiterà, perché la marchesa chiederà subito di Jana e il signorino non potrà più mentire. La donna andrà subito a dire a suo marito che Curro era nella sua stanza da solo, contrariamente a quanto lui aveva deciso.

Il piano di Alonso per proteggere Curro

Nelle puntate precedenti, Alonso ha capito che Curro non è stato ferito per sbaglio alla battuta di caccia, ma è stato vittima di un agguato. Il marchese ha iniziato ad indagare con Romulo a riguardo, ma non ha trovato nessun indizio utile a scoprire il colpevole. Per essere più sicuro, Alonso ha deciso di isolare Curro nella sua stanza fingendo un suo peggioramento e ha affidato a Jana il compito di stare con lui giorno e notte. Il marchese non sospetta che i colpevoli di quello che è successo a Curro sono le persone che vivono più vicino a lui: Cruz e Lorenzo.