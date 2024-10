Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Ignacio dirà Petra di credere che qualcuno abbia voluto uccidere il loro figlio Feliciano durante la battuta di caccia. Così la donna condurrà delle indagini, scoprendo così che è stata Cruz a chiedere a Feliciano di accompagnare Curro all'evento.

Ignacio arriva alla tenuta in seguito alla morte di Feliciano

Ignacio giungerà alla tenuta in seguito alla morte di Feliciano, che non riuscirà a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell'incidente di caccia.

Cruz darà ospitalità al conte di Ayala in nome della loro vecchia amicizia, ma lei non sa che in realtà è il padre naturale di Feliciano: non si è mai preso cura del figlio per volere di Petra. Ignacio, però, darà l'impressione di non aver mai dimenticato la donna e per questo passerà molto tempo in sua compagnia. Chiederà a Cruz di poter disporre per qualche ora di lei per alcuni affari urgenti. La marchesa darà il suo consenso, essendo all'oscuro del loro legame. Nonostante questo, Cruz chiederà a Petra di spiare le mosse del conte di Ayala per capire cosa stia tramando.

Secondo Ignacio qualcuno può aver voluto uccidere Curro e Feliciano

Petra ometterà alla marchesa tanti particolari degli incontri avuti con Ignacio, che tenterà di baciarla durante un discorso accorato su Feliciano.

La respingerà le avance in quanto ancora in lutto per il decesso del figlio, e si incuriosirà quando il conte di Ayala sosterrà che, secondo lui, Feliciano e Curro sono stati feriti intenzionalmente durante la battuta di caccia.

Petra inizierà a fare delle domande sul giorno dell'incidente, chiedendo a Pia perché suo figlio sia stato scelto come aiutante di Curro, nonostante non avesse esperienza con le armi.

Petra rimarrà sconvolta quando scoprirà che è stata Cruz a richiedere la presenza del valletto al fianco del nipote. Petra affronterà la marchesa, che proverà capovolgere la situazione a suo favore, sottolineando che sperava che Curro dimostrasse la sua poca dimestichezza con la caccia e si perdesse in chiacchiere con Feliciano.

Petra sembrerà credere a tale versione, soprattutto quando Cruz le giurerà che non avrebbe mai messo a rischio la vita del giovane. La bugia avvicinerà Petra e Ignacio, che si scambieranno un bacio appassionato durante uno dei loro incontri.

Dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate de La Promessa, Jana ha detto a Maria che Cruz non ha intenzione di riassumerla alla tenuta, sebbene sia stato scoperto che Jeronimo è il colpevole del furto del prezioso orologio di Lorenzo. Maria ha espresso l'intenzione di lasciare per sempre il marchesato Lujan per cercare lavoro altrove. Il valletto si è trovato impotente di fronte alla scelta della sua ragazza.