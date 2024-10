La trame delle nuove puntate de La Promessa in onda dal 4 al 10 novembre in prima visione su Rete 4 rivelano che Maria apparirà decisa a lasciare la tenuta per rifarsi una vita altrove.

Manuel, invece, comincerà a indagare sul passato del dottor Abel, sospettando che stia nascondendo qualcosa.

Maria vuole lasciare La Promessa

Alonso e Cruz puniranno severamente Jana per aver lasciato Curro incustodito. La donna verrà declassata a semplice serva incaricata a svolgere i servizi più pesanti alla tenuta.

Catalina e Pelayo, intanto, si accingeranno a partire per le terme - con Vera come accompagnatrice - per godersi di alcuni momenti di pace prima del loro matrimonio.

Il conte di Anil incontrerà Mister Cavendish in vacanza e per questo inizierà a sospettare che l'incontro non sia del tutto causale.

Dopo il suo arrivo alla tenuta, Ignacio chiederà a Cruz il permesso di avere Petra come domestica personale. In realtà, il conte di Ayala vorrà passare del tempo insieme alla sua ex amante per parlare del figlio Feliciano, morto per una grave ferita riportata in un incidente di caccia.

Martina, invece, scriverà una lettera a Leonor, mentre Maria penserà di lasciare la tenuta per rifarsi una vita insieme a Salvador.

Manuel crede che il dottor Abel stia nascondendo qualcosa

Successivamente Manuel inizierà ad avere dei sospetti sul dottor Abel, credendo che stia nascondendo qualcosa sul suo passato.

Il marchesino scoprirà infatti che il nome del suo amico non compare nella lista dei medici che avevano prestato aiuto agli operai che erano rimasti coinvolti in un incendio a Cordoba. Pertanto, Manuel chiederà a Romulo di visionare alcuni vecchi giornali per scoprire la verità.

Infine Curro - stanco di stare recluso nella sua camera da letto - chiederà aiuto al dottor Abel (Alejandro Vergara).

Il medico sembrerà disposto ad aiutare il barone, ma dovrà scontrarsi con il secco rifiuto di Alonso, il quale temerà che un sicario possa nuovamente far del male a suo nipote.

Riepilogo degli episodi precedenti

Nelle puntate precedenti de La Promessa andate in onda ad ottobre su Rete 4, Candela ha raccontato a Simona la verità su suo figlio Antonio.

Manuel, intanto, si è piazzato al secondo posto in una competizione aerea, mentre Ignacio è giunto alla tenuta dei Lujan senza preavviso. Il conte di Ayala è stato accolto calorosamente da Cruz, mentre il suo comportamento ha creato dei dissidi tra gli ospiti. L'uomo ha offeso Jana per aver aiutato il dottor Abel a eseguire la difficile operazione di Curro senza avere una qualifica di infermiera.

Infine Vera ha chiesto consiglio a Candela per parlare apertamente con Lope in merito ai suoi sentimenti.