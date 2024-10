Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in programma prossimamente su Rete 4, rivelano che Alonso sarà sincero con Curro, ammettendo di aver amato in passato una donna di nome Dolores. Dalla relazione era nato anche un bambino di nome Marcos, ma sia lui che la madre, secondo ciò che sa, sono morti annegati. Il marchese è all'oscuro che Curro, in realtà, sia quel figlio creduto morto.

Alonso confida a Curro di aver amato Dolores

Curro confiderà alla sorella di aver scoperto che Alonso è suo padre. Jana indagherà più a fondo sulla questione, soprattutto per capire se il marchese abbia avuto un ruolo nella morte di Dolores.

Curro si offrirà volontario per cercare di conquistare la fiducia dello zio e scoprire il suo passato con Dolores.

Chiederà ad Alonso alcuni consigli di stampo amoroso, sostenendo di non essere mai stato innamorato. La chiacchierata coinvolgerà il marchese, il quale gli confiderà di aver amato una donna, che non corrisponderà all'identità della defunta prima moglie o a Cruz. Il racconto diventerà ancora più dettagliato quando Alonso dirà che la donna aveva avuto una figlia, di cui si era preso cura quando era rimasta senza papà. Alonso parlerà di Dolores e Mariana, quest'ultima arrivata a La Promessa con lo pseudonimo di Jana.

Alonso crede che Dolores e il figlio Marcos siano annegati

In una successiva chiacchierata, Alonso farà il nome di Dolores, fornendo ulteriori dettagli sulla loro storia d'amore.

Confiderà di aver avuto un figlio con questa donna, a cui hanno dato il nome di Marcos. Un amore vissuto in segretezza per via delle nozze con Cruz. Alonso, in lacrime, confesserà che Dolores è annegata insieme ai suoi figli a causa di un incidente. Vista la circostanza, non ha nemmeno potuto organizzare i funerali. Alonso ignorerà che Dolores sia stata uccisa e che Marcos, in realtà, sia Curro.

Una verità che turberà Jana e suo fratello, sempre più vicini alla risoluzione del mistero.

Riepilogo episodi precedenti de La Promessa

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Catalina ha accettato la proposta di matrimonio di Pelayo e per questo alla tenuta non si è fatto altro che parlare delle loro imminenti nozze. Pelayo è apparso molto preoccupato, ma per un altro motivo: le insistenze di Cavendish e Jeronimo, che gli hanno ricordato che la loro priorità sono gli affari. Catalina ha spiato la conversazione dei due complici e ha iniziato a nutrire dei sospetti. Per questo, ha voluto sapere dal fidanzato per quale motivo Jeronimo non approvi le loro nozze.