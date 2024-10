Le anticipazioni della soap tv My home my destiny annunciano colpi di scena nelle puntate che andranno in onda alle 16:45 su Canale 5 da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre. Zeynep e Baris discuteranno animatamente a causa di Mehdi: l’avvocato scoprirà che la sua amata sta aiutando Mehdi. La situazione peggiorerà ulteriormente quando Baris scoprirà che anche Savas è complice di Zeynep. Nel frattempo, Nuh venderà il suo pulmino per aiutare Mehdi, mentre Ali Riza cercherà di rintracciare Buse.

Baris ha una lite furibonda con Zeynep

Nuh venderà il suo pulmino per aiutare Mehdi, rinchiuso ingiustamente in carcere con l’accusa di omicidio.

Zeynep e Baris, invece, saranno in procinto di partire per un viaggio d’affari a Sofia, ma poco prima della partenza, Zeynep mentirà a Baris e si recherà in prigione per consegnare a Mehdi i soldi ricavati grazie a Nuh. Successivamente, Baris scoprirà che Zeynep ha preso in gestione il caso di Mehdi senza consultarlo. La situazione degenererà ulteriormente quando l’avvocato scoprirà che anche suo fratello Savas è complice di Zeynep, avendola aiutata in segreto per la causa.

Ali Riza e Nuh sperano di aiutare Mehdi facendo confessare Ercan

Nel frattempo, Ali Riza e Nuh non resteranno con le mani in mano e si attiveranno per far uscire Mehdi dal carcere, dove è stato condannato ingiustamente per l’omicidio di Bekir.

I due uomini cercheranno Buse, amante di Ercan, sperando che la donna possa convincere il suo compagno a confessare di essere lui l’assassino. Intanto, Ali Riza si accorgerà che suo nipote Baris ama profondamente Zeynep, mentre Ozlem continuerà a opporsi alla relazione di suo fratello con la ragazza.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Zeynep ha sposato Mehdi

Nelle precedenti puntate di My home my destiny andate in onda su Canale 5 e disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Zeynep, nata in una famiglia molto povera, è stata adottata da una coppia benestante, Nermin ed Ekrem. La sua vita è cambiata radicalmente, ma il ritorno della madre biologica, Sakine, ha sconvolto il suo equilibrio e quello delle persone a lei vicine.

Successivamente, Zeynep ha incontrato Mehdi, un uomo del quartiere che sua madre biologica voleva che sposasse. Nonostante le difficoltà e i mondi totalmente diversi in cui hanno vissuto, i due si sono avvicinati. Benal, ex moglie di Mehdi, è tornata nella loro vita causando tensioni. Mehdi ha affrontato problemi legali e familiari, mentre Zeynep ha cercato di bilanciare il suo passato e il presente. Inoltre, Mehdi ha salvato Benal da una situazione pericolosa, mentre Zeynep ha iniziato a lavorare presso lo studio legale di Baris.