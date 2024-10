Proseguono le anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore relativamente alle puntate che andranno in onda dal 28 ottobre all'1 novembre. Vanessa, colpita da una lettera che il padre ha scritto per il nipotino, deciderà di concedere a Gunther un'altra possibilità. Nel frattempo in hotel avrà luogo la sfida tra Yvonne e Erik per ottenere il posto di direttore del ristorante.

Laender in colpa per la morte di Vroni

Le anticipazioni di Tempesta d'amore riguardanti gli episodi che verranno trasmessi su Rete4 da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre prendono il via dai sensi di colpi che Leander continuerà a nutrire per la morte di Vroni.

Hildegard consiglierà al medico di scrivere una lettera per la defunta per alleggerire la sua coscienza mentre Eleni lo accompagnerà fino alla tomba della sorellina ma durante il tragitto i due verranno presi alla sprovvista da un temporale e dovranno rifugiarsi presso una baita. Durante la notte, Eleni avrà degli incubi così Leander capirà che non vi potrà essere futuro per la loro storia d'amore. Orami distaccatasi dal dottore, Eleni troverà conforto in Markus che sarà sul punto di rivelarle che in realtà le accuse verso il medico altro non sono che una macchinazione di Alexandra ma quest'ultimo lo distoglierà dal rivelare la verità alla figlia.

Max, spinto da Alfons, chiederà aiuto legale a Gunther per uscire da una situazione difficile e in effetti l'avvocato lo aiuterà chiedendo in cambio un favore.

Gunther chiederà di poter organizzare una festa per la figlia alla quale dirà di non voler presenziare ma poi ingannando tutto arriverà, dimostrando di essere sempre un manipolatore. Vanessa deciderà di rompere col padre e quest'ultimo partirà non prima di aver scritto una lettera per il nipotino che consegnerà ad Alfons e Hildegard.

Apprezzando il gesto, Vanessa deciderà di concedere una seconda opportunità al padre. Gunther passerà una serata con Caroline e la figlia e instillerà nelle due giovani il desiderio di sposarsi.

Greta supervisiona il tirocinio di Valentina

Valentina, assunta come tirocinante al Fürstenhof scoprirà che il suo capo sarà Greta.

Alle prese con l'organizzazione per la festa di compleanno di Eleni, Valentina cercherà in ogni modo di stare accanto a Noah ma poi scoprirà che un orecchino di Greta è stato trovato nella camera del ragazzo. Valentina si convincerà che tra Greta e Noha è in corso una relazione clandestina e li seguirà di nascosto arrivando ad una scoperta clamorosa. Inoltre, la giovane non sarà professionale con il suo capo Greta.

Florian scenderà a patti con Werner pur di non vedere Erik soffrire. A Questo punto, Erik potrà essere nominato PR dell'hotel. Yvonne scoprirà che Werner non ha intenzione di nominarla a capo del ristorante ma bensì di indire una sfida contro Erik per ottenere il posto. I due, inizialmente infastiditi dalla questione, decideranno poi di mettersi alla prova.

Pur avendo migliori punteggi, Yvonne non avrà il posto che sarà dato a Erik. Decisa ad andare a fondo della questione, Yvonne chiederà l'aiuto di Christoph per poi scoprire che in realtà Erik tiene ancor più di lei a quel lavoro.

Gli ascolti di Tempesta d'amore

Continua a mantenere il suo pubblico Tempesta d'amore, che adesso va in onda sempre su Retequattro ma alle 9:45 circa, dopo l'appuntamento con le repliche di Terra amara che prendono il via alle 7:25.

Entrambe le soap ottengono punte di oltre l 8% di share. Si tratta di ottimi numeri considerando non solo l'orario ma anche il fatto che vanno in onda su Rete4, segno che le avventure che si svolgono all'interno del Fürstenhof continuano ad appassionare il pubblico del mattino.