In una storia su Instagram, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione ricevuta da una follower riguardante due volti di Temptation Island: "Sofia è uscita con Alfred, ma ora si vede e si sente con un mio amico che frequentava prima del programma". Dunque, se la segnalazione corrisponde alla realtà dei fatti, la conoscenza tra Alfred e la sua tentatrice sarebbe già giunta al capolinea.

La segnalazione

Tramite una storia su Instagram, la blogger Deianira Marzano ha riportato una segnalazione ricevuta su Sofia Costantini e Alfred Ekhator: "Sono usciti insieme, ma lei ora si vede e si sente con un mio amico che frequentava prima del programma".

A seguire, Marzano ha aggiunto un'ulteriore informazione sulla tentatrice di Temptation Island: "So per certo che Sofia è interessata ad altre cose e non ad Alfred. Ci sono dettagli che non posso condividere, ma è evidente che le sue priorità siano altrove". Secondo l'esperta di Gossip, Sofia Costantini avrebbe dovuto evitare di far soffrire la fidanzata (ormai ex) di Alfred.

La versione di Amedeo Venza

Nel frattempo, anche Amedeo Venza ha riportato una segnalazione su Alfred e Sofia: "Occhi puntati sul trio più discusso di quest'edizione. Il GF ha già messo le mani avanti e vorrebbe incontrarli una volta terminato Temptation Island".

Quando riportato da Venza potrebbe non essere del tutto infondato, visto che gli autori del Grande Fratello avevano scelto come concorrente Lino Giuliano, ex protagonista dell'edizione estiva di Temptation Island.

L'ingresso del 24enne campano è poi saltato a causa di un provvedimento disciplinare. Dunque, non è escluso che gli autori del reality show decidano di puntare su una delle coppie più discusse dell'edizione autunnale.

L'antefatto

La coppia formata da Alfred Ekhator e Anna Acciardi ha preso parte all'edizione autunnale di Temptation Island.

Nella clip di presentazione, la protagonista ha detto di essersi rivolta al programma perché non ha fiducia nel suo fidanzato.

Una volta intrapreso il percorso nel villaggio dei sentimenti, Alfred ha iniziato a flirtare con la single Sofia e nella puntata di martedì 1° ottobre c'è stato un bacio fra i due. Subito dopo aver tradito la propria compagna, Alfred ha richiesto un falò di confronto per parlare con Anna: "Le mie risposte le ho avute, è inutile continuare".

Poi ha spiegato a Filippo Bisciglia di essere dispiaciuto per come siano andate le cose, ma Alfred è convinto che è meglio interrompere la relazione: "Subirò le conseguenze, ma farò quello che sento". Una volta appreso del tradimento, Acciardi si è sfogata con le altre compagne d'avventura: "Mi sta vedendo un infarto".