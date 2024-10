La puntata finale de La Rosa della vendetta riserverà molto colpi di scena tra cui il ritorno di Gulcemal dopo cinque di assenza e durante i quali tutti lo credevano morto. Il protagonista incontrerà per caso Cemal, un bambino di cinque anni che risulterà essere il figlio di lui e Deva. Grazie a questo incontro il protagonista capirà che è arrivato il momento di rivelare alla famiglia che è vivo e vegeto, spiegando poi anche i motivi per i quali ha inscenato la sua morte: la sua intenzione era far riappacificare le famiglie.

Gulcemal si getta da un dirupo e tutti lo credono morto

C'è molta attesa per il finale di stagione della soap tv con protagonisti Gulcemal (Murat Ünalmış) e Deva (Melis Sezen). Nel corso dell'ultima puntata Gulcemal prenderà una drastica decisione e, nel bel mezzo di una discussione con Zafer, si getterà da un dirupo. Malgrado le ricerche, il suo corpo resterà introvabile, e tutti lo daranno per morto. Tuttavia, si svelerà in seguito che questa scomparsa è solo apparente, segnando uno spartiacque per il destino degli altri personaggi. Prima di morire, Gulcemal avrà fatto testamento lasciando i suoi beni alla sorella Gulendam. Al fratellastro Armagan regalerà invece un percorso di cura in una clinica Svizzera per tornare a camminare.

A Deva aprirà una marca di tessuti a suo nome.

Gulcemal torna vivo e vegeto dopo cinque anni e fa pace con Zafer

La narrazione si porterà poi avanti di cinque anni rispetto alla morte presunta di Gulcemal. Si scoprirà che Deva, Armagan e Gulendam avranno fatto pace con Zafer, la quale si presenterà come una donna totalmente diversa da quella vista fino ad ora.

Sarà molto più comprensiva e affettuosa e si scoprirà che anche lei, come Deva, non avrà perso le speranze di poter riabbracciare in giorno Gulcemal. Proprio quest'ultimo dopo cinque anni di assenza tornerà in città e si imbatterà per caso in Cemal, un bambino di cinque anni che risulterà essere figlio suo e di Deva. Gulcemal capirà che sia giunto il momento di svelare alla sua famiglia che è ancora vivo.

Tutti saranno commossi nel vederlo vivo e vegeto soprattutto Zafer e Deva, alla quale l'uomo confesserà di aver inscenato la sua morte per far riappacificare le famiglie. La serie finirà con la riappacificazione del protagonista con la madre di Zafer.

Quando finisce La Rosa della vendetta: l'ultima puntata il 24 novembre

La puntata finale della serie tv con protagonista Murat Unalmis dovrebbe andare in onda su Canale 5 domenica 24 novembre. Inizialmente si era ipotizzata come data quella del 10 novembre, ma pare che Mediaset abbia deciso di allungare il numero di puntate della soap accorciandone la durata e inserendo molti più spot pubblicitari rispetto a quanto avveniva in precedenza. Resta incerto se, dopo la conclusione de La Rosa della vendetta, Mediaset abbia deciso di trasmettere gli episodi inediti di Segreti di famiglia.