Un nuovo format sta per arrivare su Canale 5, in prima serata. Si tratta di This is me, uno speciale dedicato agli ex allievi di Amici (suddiviso in più puntate) nato per celebrare i talenti lanciati dal programma di De Filippi: il programma è organizzato in collaborazione con Verissimo, anche per questo prevede una duplice conduzione, quella appunto di Maria De Filippi e di Silvia Toffanin.

Nuovo programma di Canale 5: le anticipazioni dello speciale di Amici

La messa in onda della prima puntata è prevista per il prossimo 23 novembre. Le anticipazioni fanno sapere che saranno presenti diversi ex allievi di Amici di Maria De Filippi.

Su tutti Petit, Isobel, Marisol, Mida e Giuseppe Gioffrè, che è anche giudice del serale, oltre a Emma Marrone, Fred De Palma, Fabri Fibra, Baby Gang, Ava, SLF e Villabanks, che duetteranno con gli ex allievi.

Le due conduttrici, Maria De Filippi e Silvia Toffanin, saranno insieme solo nella prima parte della puntata, dopo sarà la moglie di Piersilvio Berlusconi ad occuparsi della conduzione dello speciale e delle interviste ai protagonisti. Nel corso delle varie puntate potrebbero essere presenti anche Alessandra Amoroso, Stefano De Martino, Elodie e Irama.

Nella prima puntata Emma Marrone duetterà con Fabri Fibra, Fred De Palma e Baby Gang, per poi esibirsi con un medley delle sue canzoni più famose.

Mida si esibirà invece con Ava e Villabanks, con cui canterà il suo singolo 'Bacio di Giuda': al pubblico regalerà anche il suo famoso inedito Rossofuoco.

Il corpo di ballo dello show sarà formato anche da alcuni professionisti di Amici con Giuseppe Giofrè che avrà modo di esibirsi più volte nel corso della puntata. Anche Petit porterà sul palco dello speciale un medley dei suoi brani, facendo scatenare il pubblico.

Mostreranno il loro grande talento anche Isobel e Marisol. Nel corso della puntata non ci saranno solo esibizioni di canto e ballo ma anche diversi giochi e sfide che intratterranno il pubblico.

La collaborazione tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin: 'È un passaggio di consegne'

Maria De Filippi e Silvia Toffanin collaboreranno per la prima volta, mettendo insieme il loro talento nella conduzione per creare qualcosa di unico da regalare al pubblico.

Nei mesi scorsi si è parlato molto di questo nuovo programma televisivo e in diverse occasioni è stato sottolineato che la proposta sarebbe arrivata da Maria De Filippi, che ha scelto e voluto al suo fianco proprio Silvia Toffanin, che ammira molto.

La moglie di Piersilvio Berlusconi ha accolto con grande entusiasmo una proposta che sicuramente piacerà al pubblico e ai fan del talent show di Canale 5. Il format potrebbe essere il primo passo di Maria De Filippi per iniziare a dare maggiore spazio ad altre conduttrici: "Il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva e rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana. Verissimo e Amici uniranno le forze per celebrare gli artisti di successo nati nella scuola dei talenti di De Filippi" si legge al riguardo sul settimanale Mio.