Una puntata difficile da gestire per Maria De Filippi, quella di Uomini e Donne che è andata in onda venerdì 11 ottobre su Canale 5. Sabrina e Gabriele hanno raccontato le evoluzioni del loro rapporto e le cose che al momento non vanno bene tra di loro. Tra i due è poi esplosa una piccola lite, che ha visto la dama piuttosto contrariata dalle parole dell'uomo che sta frequentando. Maria, contro ogni aspettativa, è andata in difesa di Gabriele: "Non sei affascinante, ma pesante", le ha detto nel vano tentativo di farla riflettere.

U&D, Sabrina e Gabriele in crisi

Sabrina e Gabriele si sono conosciuti qualche settimana fa nello studio di U&D, hanno cominciato ad uscire insieme e, seppur con qualche incomprensione, hanno capito fin da subito di voler portare avanti la loro frequentazione. Sabrina, però, ha affrontato con molto più entusiasmo la conoscenza, al punto tale da prendere la decisione di smettere di uscire con altri uomini e focalizzarsi solo su di lui. Gabriele è stato certamente contento e grato di questa sua scelta, ma ha messo subito in chiaro che lui, al contrario, aveva bisogno ancora di un po' di tempo, motivo per cui ha iniziato ad uscire anche con altre donne.

Maria De Filippi a U&D: la stoccata a Sabrina

Sabrina ha dichiarato fin da subito di accettare questa situazione, ma i suoi comportamenti l'hanno tradita. Lui ha iniziato a sentirsi controllato quando lei in studio ha affermato a gran voce di avere il diritto di sapere lui dov'è e con chi è. Gabriele ha cercato invece di farle capire che sì, lei ha il diritto di sapere se esce con altre donne, ma non può fare domande.

Anche perché, considerato il contesto in cui sono, se dovesse succedere qualcosa, sarebbe lui il primo a confessarlo. Anche Maria ha cercato di far capire questo concetto a Sabrina facendole notare: "Se fai così non risulti affascinante ai suoi occhi, ma pesante". Infatti, nonostante Gabriele abbia cercato di gestire al meglio questa discussione in studio, era palese che fosse proprio questo il suo pensiero in merito.

U&D, una puntata turbolenta

Sono tante le coppie che si sono formate in quello studio, anche se non è sempre facile. Questo lo sa bene soprattutto Gemma Galgani, che oramai da 14 anni è una presenza fissa all'interno della trasmissione. Proprio in questa puntata, l'abbiamo vista fare i conti con il suo ultimo cavaliere, Valerio, che è stato visto in un centro commerciale mentre era in compagnia di una donna. Quando è stata messa in dubbio la sua buona fede e gli è stato chiesto di mostrare il cellulare, Valerio è andato in tilt e ha cominciato a snocciolare una scusa dietro l'altra, è andato via ed è tornato in studio ripetutamente, fino a che Gemma non ha deciso di dargli un'ultima possibilità.

U&D, Gemma e le sue nuove frequentazioni

Nonostante la nuova stagione di U&D sia cominciata relativamente da poco tempo, Gemma ha avuto un mese piuttosto movimentato. Oltre a Valerio, infatti, ha frequentato una vecchia conoscenza del programma, ovvero Raffaele. Lui era sceso per corteggiare Barbara, ma dopo essere stato rifiutato, è stato invitato da Gemma ad uscire. I due si erano già conosciuti in passato, ma tra di loro le cose non erano andate nel migliore dei modi. Anche stavolta non è stato un successo: Raffaele ha quindi deciso di tornare a casa, dichiarando di non sentire un trasporto nei confronti di Gemma. A questo punto, è subentrato Valerio: se son rose fioriranno, ma per adesso questa conoscenza non promette affatto bene.