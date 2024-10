Solo poche ore fa Ida Platano ha sorpreso i suoi follower con un video social nel quale ha parlato del bel momento che sta attraversando nel suo privato. Lorenzo Pugnaloni si è esposto su Instagram per confermare quello che i fan di Uomini e donne avevano intuito guardando la storia della 43enne: c'è un nuovo amore nella vita della parrucchiera e lo sta vivendo lontano dalle telecamere.

Il retroscena del blogger

Il 17 ottobre Ida ha lasciato intendere di essere fidanzata, e l'ha fatto con un video che è apparso tra le storie Instagram del suo profilo.

Rivolgendosi ai suoi follower, dunque, l'ex tronista di U&D ha detto: "Sapete che sono sempre stata una persona trasparente e sincera".

"Non ho mai nascosto nulla della mia vita sia prima che durante gli anni a Uomini e donne", ha aggiunto la parrucchiera.

Anche se non è scesa nei particolari della vicenda, in molti hanno interpretato le sue parole come un'ufficializzazione di una nuova frequentazione in corso.

"Sto vivendo un momento speciale e volevo dirvelo prima che vi arrivi da altre fonti", ha concluso Platano.

Lorenzo Pugnaloni è stato uno dei primi a commentare questa notizia sui social network: "In tanti mi state inviando la storia di Ida. Sì, confermo che sta conoscendo una persona lontano dalle telecamere".

Il commento dell'esperto

La conferma di Lorenzo Pugnaloni è arrivata poche ore dopo l'"annuncio" un po' enigmatico di Ida, che ha lasciato intendere di avere un nuovo amore ma non l'ha detto apertamente.

"Non potrei essere più felice per lei", ha scritto ancora il blogger su Instagram.

La notizia del fidanzamento di Platano smentisce indirettamente i tanti rumor che la volevano pronta a tornare a U&D dopo un paio di mesi d'assenza.

"Alla faccia di chi diceva che doveva rientrare nel parterre a ottobre", ha commentato Pugnaloni.

I pareri degli utenti di X

Il 17 ottobre Ida è tornata prepotentemente al centro dell'attenzione per le novità che riguardano il suo privato, e sui social network sono in molti ad aver commentato la notizia del suo nuovo amore.

"Oh no, si è fidanzata", "Quindi non verrà più a U&D, peccato (ironico, ndr)", "Parla per mezz'ora ma non dice nulla, in che senso?", "E con chi?", "Non bastava il fatto che non fosse tornata in trasmissione?", "Povero uomo, fategli un monumento per sopportare questa lagna", hanno scritto alcuni utenti su X nelle scorse ore.

Sul nuovo compagno di Ida non si sa ancora nulla, anche perché lei l'ha tenuto ben nascosto quando è stata con lui in montagna lo scorso weekend. Anche se ha postato foto e video che lasciavano intendere che era in dolce compagnia, la 43enne non ha mai mostrato il volto della persona che le ha restituito il sorriso.

