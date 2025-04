In uno dei promo di The Couple che stanno andando in onda sulle reti Mediaset, Ilary Blasi ha anticipato che il montepremi in palio è ricchissimo: un milione di euro. L'esperto di gossip Alessandro Rosica, però, in una storia Instagram ha chiarito che tutti i concorrenti sarebbero già a conoscenza del fatto che la cifra che potrebbero vincere non rimarrà invariata fino alla fine del programma: si dice che il premio potrebbe scendere in base all'esito delle sfide che dovranno affrontare le otto coppie del cast.

L'indiscrezione dell'esperto di gossip

Tra pochi giorni inizierà The Couple e la curiosità del pubblico è sia per le coppie del cast che per il montepremi che c'è in palio. Infatti i concorrenti potrebbero aggiudicarsi un milione di euro nel caso riuscissero ad arrivare fino alla fine.

In una storia Instagram che ha postato sul suo account in queste ore, però, Alessandro Rosica ha aggiunto qualche dettaglio su come dovrebbe svolgersi la gara che prenderà il via lunedì 7 aprile.

"Mi informano da dentro il programma che il premio partirà da un milione, ma arriverà ai minimi. Come immaginavo i protagonisti sono già stati informati su tutto, che pagliacciata", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo social.

Secondo questa indiscrezione ancora tutta da confermare, dunque, il montepremi di partenza sarebbe di un milione di euro, ma in base alle prove che affronteranno i concorrenti potrebbe scendere vertiginosamente.

I concorrenti ufficiali

Al 4 aprile sono state ufficializzate tre delle otto coppie del cast di The Couple. A cercare di aggiudicarsi il montepremi in palio, dunque, saranno sicuramente: Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano e Loredana Lecciso) con Pierangelo Grego (truccatore), Irma Testa (pugile professionista) con sua sorella Lucia, Manila Nazzaro (showgirl e conduttrice) con il marito Stefano Oradei (ballerino di latinoamericano).

A questi sei personaggi se ne aggiungeranno altri dieci nei prossimi giorni, anche se si vocifera che alcune coppie potrebbero essere formate nel corso della puntata d'esordio di lunedì 7 aprile.

Le coppie vivranno nella casa del Grande Fratello

Un'altra anticipazione che è trapelata a qualche giorno dal debutto di The Couple su Canale 5, è quella sul posto dove abiteranno i sedici concorrenti.

Ad una settimana dalla finale del Grande Fratello, infatti, si riapriranno le porte della casa più spiate d'Italia: è lì che si trasferiranno le otto coppie che parteciperanno alla prima edizione del nuovo reality-game condotto da Ilary Blasi. Gli opinionisti del format, invece, dovrebbero essere Simona Izzo e Luca Tommassini, ma manca ancora l'ufficialità.