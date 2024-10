Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che nell'episodio che andrà in onda venerdì 18 ottobre, alle 20:50 su Rai 3, Damiano sarà a un passo dalla cattura di Angelo Torrente e Viola sarà in ansia per il suo compagno, in quanto in pericolo di vita per tutto quello che gli sta accadendo. Alberto, sempre a causa di Torrente, vorrà sempre lasciare Napoli, mentre Rosa e don Antoine saranno al centro dei pettegolezzi per un possibile flirt. I coniugi Del Bue continueranno la loro lotta dopo la separazione, con Mariella che cederà al ricatto emotivo di Guido.

Damiano rischia la vita e Viola è in ansia per lui

Damiano Renda continuerà a cercare il nascondiglio di Angelo Torrente, guidando una squadra per stanare il pericoloso boss della camorra. Per tale motivo sarà in pericolo di vita e Viola sarà in ansia per il suo fidanzato. Damiano sarà a un passo dalla cattura di Torrente e mentre accadrà tutto ciò, Alberto Palladini si sentirà sempre più minacciato dal camorrista. Non vedendo altra soluzione per salvarsi, sarà sempre deciso a lasciare Napoli per trasferirsi altrove e ricominciare una nuova vita.

Rosa e don Antoine finiscono al centro dei pettegolezzi

Continuerà l’amicizia speciale tra Rosa e don Antoine, e i due saranno al centro dei pettegolezzi sempre più insistenti sul loro conto.

Le voci su un loro possibile flirt si diffonderanno rapidamente in tutto il quartiere. Intanto, don Antoine cercherà di capire perché Manuel non sarà più felice di incontrarlo. Spazio anche alle vicende dei coniugi Del Bue, che continueranno a farsi la guerra dopo la separazione. Mariella cederà al ricatto emotivo di Guido, ma si renderà conto ben presto di essere stata manipolata.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Nunzio e Rossella si sono baciati

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Rosa e don Antoine hanno trascorso del tempo insieme al centro di accoglienza, dove il prete l'ha incoraggiata a riprendere gli studi per provare a migliorare la sua vita. Giulia Poggi ha parlato con Luca De Santis della complicità tra il prete e Rosa, ipotizzando che la ragazza potesse fraintendere la gentilezza di don Antoine.

Nunzio Cammarota è andato a casa di Silvia e ha trovato Rossella da sola: i due si sono baciati appassionatamente. Roberto Ferri è stato aggredito da suor Maura e ricoverato in ospedale. Marina, dopo aver scoperto che suo marito l’ha tradita con Lara Martinelli, ha lasciato Napoli per andare a trovare sua figlia Elena e sua nipote Alice a Londra.