L'aggressore di Roberto Ferri in Un posto al sole ha un nome e verrà svelato nelle puntate in onda dal 7 all'11 ottobre su Rai 3. Ma non è questo che ci interessa ora. Un mistero che dura da vent'anni ci ronza in testa e riguarda l'immortalità di Ferri, che pare avere sette vite come i gatti. Inspiegabilmente, vuoi per fortuna o per grazia divina riesce a sopravvivere a tutto, da avvelenamenti a infarti, passando da infinite botte in testa fino ad aggressioni. Insomma, il nuovo Lazzaro di Palazzo Palladini. Di seguito, i miracoli di San Roberto.

Roberto Ferri sopravvive alla morte in Un posto al sole da 20 anni

Chi come me non si perde una puntata di Un posto al sole da vent'anni (follia forse) si ricorderà sicuramente tutte le volte in cui Roberto ha rischiato di finire all'altro mondo. Tralasciando disgrazie minori, è sopravvissuto a un infarto diverso tempo fa. Assalito dai sensi di colpa per ciò che era accaduto con la figlia di Valerio, Roberto si è trovato nel bel mezzo di una lite tra Alberto e Marina. Lo stress è alle stelle e anche un uomo tutto d'un pezzo come lui non ce la fa a sopportare la tensione. Esce dai cantieri e ha un infarto. Cade esanime accanto alla sua macchina (scenario consueto per le sue quasi morti) e sembra che per lui sia finita.

Il destino vuole che Palladini lo trovi appena in tempo e lo salvi chiamando un'ambulanza.

Quelle volte in cui Ferri rischiò di morire per un succo di frutta e lo champagne

Tra le varie donne pericolose della soap non possiamo non ricordare Vera, che aveva pensato bene di vendicarsi di Roberto mettendogli dei farmaci nel succo di frutta.

Steso dagli ansiolitici, Ferri è stato legato al letto e lasciato nelle mani di Vera, totalmente fuori controllo.

Non contenti di un tentato avvelenamento, gli autori hanno meditato un altro possibile tranello per seccare Roberto. Lo troviamo a bordo piscina con Marina, alla quale offre un bicchiere di champagne gentilmente offerto da un prestigioso cliente dei cantieri.

O meglio, questo è quello che credono. Sopravvissuto entrambe le volte.

Marina e la sorpresina per Roberto nella notte di Capodanno

Tempo fa, l'ennesima macchinazione di Ferri viene scoperta da Marina, alla quale non la si fa. Si reca a Palazzo Palladini, dove passa davanti a Renato e Raffaele che discutono sul presepe in portineria. Roberto le apre la porta, con lui c'è anche Filippo. Marina con nonchalance apre la borsa ma non per portare regali. Ha una pistola e la punta contro Ferri.

Lui riesce a calmarla girando la frittata e dunque a sopravvivere.

Le infinite botte in testa del povero Ferri

Ormai non si contano più le volte in cui qualcuno ha provato a freddare Ferri con posaceneri, candelieri e quant'altro.

Fino ad arrivare alle puntate di questi giorni, nelle quali Roberto è stato ferito gravemente dopo essere uscito dalla casa di Lara. In strada non c'è nessuno ma miracolosamente un passante lo trova e chiama l'ambulanza.

Le sue condizioni sono molto gravi ma resuscita ancora e poi ancora, aggiudicandosi il premio Lazzaro di Palazzo Palladini.