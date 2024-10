Continua l'affetto dei fan di Uomini e donne nei confronti di Ida Platano, che quest'anno ha deciso di restare fuori dal parterre, dopo che Maria De Filippi le ha proposto di tornare. Su Instagram, Ida riceve quasi quotidianamente messaggi da persone che vorrebbero rivederla in studio, magari anche in una veste inedita come quella dell'opinionista. Al momento l'ex tronista non sembra intenzionata ad accontentare i suoi sostenitori, ma la stagione è lunga e tutto può accadere.

Il messaggio condiviso da Ida su Instagram

Quest'anno Ida ha deciso di seguire Uomini e donne da casa, ma tra gli spettatori c'è chi non riesce ad abituarsi alla sua assenza in studio.

Un follower le ha scritto su Instagram un messaggio che è stato pubblicato dalla diretta interessata sul suo account: "Ti aspettiamo, magari come opinionista solo per il gusto di vederti perché davvero quando ci sei illumini lo studio con il tuo straordinario sorriso. Napoli è con te".

La storica protagonista del dating show si è limitata a ringraziare e a sottolineare l'affetto che la lega al capoluogo campano, ma non si è sbilanciata in nessun modo sul suo futuro in televisione.

Un'ospitata nell'unica puntata senza Mario

Dal 28 agosto a oggi Ida ha partecipato a una sola registrazione di Uomini e donne. È stata ospite delle riprese del 4 settembre, le uniche alle quali non ha partecipato Mario.

I due, che si sono frequentati per mesi fino allo scorso maggio, non si sono incrociati negli studi Elios e non hanno avuto quel confronto tanto cercato da Mario. Ida ha deciso di non rientrare nel parterre perché per ora non ha intenzione di conoscere nuove persone, ma tra il pubblico c'è chi le scrive per convincerla a tornare.

Gli amori del passato

Ida ha fatto parte del cast di Uomini e donne per circa sette anni, ma non in modo continuativo perché almeno due volte è andata via in coppia.

La storia d'amore più chiacchierata è stata sicuramente quella con Riccardo Guarnieri: i due si sono presi e lasciati spesso, ma l'addio definitivo è avvenuto nella primavera del 2022.

Nell'autunno successivo si è legata ad Alessandro Vicinanza, con il quale è stata fidanzata per poco meno di un anno.

A novembre del 2023, si è accomodata sul trono e ha iniziato un'avventura che non si è conclusa come lei avrebbe sperato: poco prima della fine della stagione, si è ritirata senza fare la scelta perché tra i corteggiatori non c'era l'uomo giusto per lei.