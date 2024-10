Lunedì 7 ottobre sarà pubblicata l'intervista che Gianluca Benincasa ha concesso a Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo. In un'anteprima che è stata postata su Instagram in queste ore, però, si legge che l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha criticato aspramente Martina De Ioannon, ha messo in dubbio Francesca Sorrentino e si è candidato per il parterre Over dopo aver chiesto di poter conoscere la dama Prasanna.

La richiesta alla redazione

Gianluca è stato un corteggiatore di Uomini e donne per pochissimo tempo: dopo un primo incontro in studio con Martina e Francesca, infatti, il ragazzo non si è più visto perché entrambe le tronista l'hanno eliminato.

In un'intervista che ha rilasciato a Casa Lollo, però, Benincasa ha ammesso che gli piacerebbe tornare nel programma ma in un ruolo differente.

"Starei senza dubbio meglio negli Over, per questo vorrei conoscere Prasanna che mi piace un sacco", ha dichiarato l'imprenditore.

Al momento la redazione non ha accolto la candidatura di Gianluca, ma non è detto che questo potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Le frecciatine alle troniste

Il pubblico di Canale 5 si ricorderà di Gianluca perché un paio d'anni fa è stato ospite al Grande Fratello per un confronto con Antonella Fiordelisi, sua ex fidanzata e al tempo concorrente del reality.

Per un lungo periodo i siti e i programmi tv hanno parlato del rapporto tra Benincasa e la gieffina, soprattutto perché c'era chi sosteneva che non si erano mai lasciati e che quindi lei stava prendendo in giro Edoardo Donnamaria (con il quale fece coppia dentro e fuori la casa).

La partecipazione del ragazzo ad una puntata di Uomini e donne risale a poche settimane fa, e anche se è stata breve a lui è bastata per avere un giudizio netto sulle troniste che non hanno voluto conoscerlo.

"Martina è una persona finta, non mi è piaciuta nemmeno a Temptation Island", ha dichiarato Gianluca a Casa Lollo.

Su Francesca, invece, il giovane ha un parere un po' più morbido: "Non è vero che non è forte ma temo che l'ex Manuel possa farsi vivo a breve".

Il retroscena su Mario in attesa delle anticipazioni

Il 7 ottobre i fan di Uomini e donne stanno parlando anche un'altra notizia che è stata data sempre da Lorenzo Pugnaloni.

Nel commentare la recente segnalazione su Mario in giro per Napoli con due ragazze, il blogger ha fatto sapere che una di queste è la dama del parterre Margherita.

"Vediamo se oggi che si registra lo diranno", ha scritto il ragazzo su Instagram poche ore fa.

Al termine delle riprese di questo lunedì, dunque, si saprà quali frequentazioni sta portando avanti Cusitore dopo essersi avvicinato a diverse donne del cast, in particolare alla siciliana Morena.