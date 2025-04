Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano situazioni movimentate nel parterre over. Le indiscrezioni riportate dal blogger Lorenzo Pugnaloni rivelano che nelle registrazioni del 22 e 23 aprile ci sono state liti in studio e alcuni abbandoni. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Sabrina darà uno schiaffo a Guido, mentre Tina Cipollari concluderà la sua esperienza da tronista: Cosimo lascerà il programma.

Guido e Sabrina hanno un'accesa discussione

Sabrina metterà un punto alla sua conoscenza con Guido, perché, come già emerso nelle puntate precedenti di Uomini e Donne, Guido ha mostrato un interesse per Gloria.

Non sarà tutto qui: Guido e Gloria riveleranno di trovarsi bene insieme. Inevitabilmente, in studio nascerà una discussione accesa tra Sabrina e il cavaliere, che avrà anche uno spiacevole epilogo quando la dama darà uno schiaffo a Guido. In studio regnerà lo stupore tra i presenti per il gesto inaspettato. Per Gemma Galgani, invece, proseguirà la conoscenza con Arcangelo, ma Tina Cipollari noterà un dettaglio guardando l'esterna: il cavaliere indietreggia ogni qual volta Gemma si avvicina a lui. Ci sarà poi un'altra questione da risolvere: Arcangelo verrà lasciato all'improvviso da Marina e sempre Tina solleverà dubbi sulle intenzioni del cavaliere, che potrebbe vedere Gemma semplicemente come un ripiego.

Cosimo lascia Uomini e Donne

Il trono di Tina Cipollari terminerà senza una scelta. Cosimo lascerà Uomini e Donne, ma prima di congedarsi farà dei regali agli opinionisti e a Maria De Filippi. Le vicende sentimentali di Sebastiano e Cinzia vedranno un lieto fine: la coppia si darà l'esclusiva dopo pochi giorni di conoscenza. Giuseppe e Rosanna, invece, finiranno nel mirino di Tina Cipollari poiché, secondo lei, i due si sarebbero messi d'accordo: non fanno scendere nuovi corteggiatori, non si danno l'esclusiva e non lasciano la trasmissione insieme. Giuseppe spiegherà di voler andare a trovare Rosanna in Sicilia. Successivamente, Giuseppe si dichiarerà innamorato, mentre per Rosanna la situazione sarà ben diversa e si lamenterà dell'invadenza del cavaliere.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tina e Cosimo sono andati in una fattoria

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Tina e Cosimo sono andati in una fattoria, dove la tronista si è calata nei panni di contadina. Nel frattempo, Gemma ha conosciuto Arcangelo, scambiandosi qualche bacio passionale con lui. Spazio anche alle vicende di Alessio, che ha chiuso la frequentazione con Valentina dopo aver scoperto che la ragazza ha lasciato il numero di telefono a Pierpaolo.