Dopo aver seguito la puntata di Uomini e donne del 3 ottobre Lino Giuliano ha deciso di esporsi sui social network in favore di Armando Incarnato. Il protagonista dell'edizione estiva di Temptation Island ha scritto un lungo messaggio per il cavaliere che recentemente ha pianto in tv parlando dei suoi problemi familiari. Secondo il giovane tra lui e l'imprenditore ci sarebbero tante similitudini, soprattutto caratteriali e di vissuto.

Le belle parole per il cavaliere

Giovedì 3 ottobre il pubblico di Uomini e donne ha assistito ad una lite tra Armando e Mario, al rimprovero di Maria De Filippi a Incarnato e alle lacrime di quest'ultimo in studio.

Questa puntata è stata molto commentata sui social network, soprattutto nella parte in cui la presentatrice ha difeso Cusitore andando contro allo storico cavaliere del parterre dicendogli: "Non sei qui per parlare di Mario tutto il tempo".

Il pianto dell'imprenditore napoletano hanno colpito un protagonista dell'edizione estiva di Temptation: Lino ha voluto scrivergli un messaggio.

"Stavo riflettendo su quello che hai detto. Ti ho conosciuto e so che sei sincero, sensibile e obiettivo come me", ha esordito Giuliano nello sfogo che è apparso tra le sue storie di Instagram qualche ora fa.

Il supporto a distanza

"Le persone che ci vedono come combattenti non sanno cosa portiamo dentro e quanto soffriamo", ha proseguito Lino sui social.

Il messaggio del 28enne è rivolto direttamente ad Armando, come se parlasse con lui a distanza e volesse dimostrargli vicinanza in un momento di evidente difficoltà. "Voglio dirti di non mollare mai, tieni duro finché puoi".

In merito alla rabbia che Incarnato ha mostrato spesso negli studi di Uomini e donne, il ragazzo ha detto: "Tante cose ti portano a essere scontroso con il momento, lascia perdere tutto.

Accantona la cattiveria delle persone, proprio come ho fatto io".

Lino ha ribadito di sentirsi molto simile al cavaliere, per questo gli ha dedicato altre dolci parole: "Sei una bella persona, sei stimato per il tuo carattere. Continua così, ti voglio bene".

Il silenzio nelle prossime puntate

Dopo lo sfogo che ha avuto nella puntata di Uomini e donne che andata in onda il 3 ottobre, Armando è rimasto un po' nell'ombra.

Le anticipazioni delle registrazioni delle ultime settimane svelano che Incarnato non ha più preso parola per commentare le frequentazioni di Mario (proprio come ha detto dopo il rimprovero di Maria De Filippi), anzi è rimasto in silenzio per quasi tutto il tempo e in alcune occasioni si è anche assentato in studio.

Al momento il cavaliere non ha nessuna conoscenza rilevante in corso, tant'è che non è mai stato chiamato al centro dello studio per parlare di rapporti con le dame del parterre.