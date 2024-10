Nihan sarà infastidita dalla vicinanza di Emir e Deniz nella puntata di Endless Love di giovedì 10 ottobre. Le anticipazioni spiegano che Nihan prenderà la bambina con sé e le dirà: "Forse è il momento di parlare con Kemal e dire la verità su di te". Nel frattempo, Leyla chiederà delle risposte ad Ayhan, mentre Zeynep, pur essendo rimasta da sola, rifiuterà l'aiuto di Hakan.

Emir e Deniz sempre più vicini

Emir inizierà ad avvicinarsi sempre di più alla piccola Deniz, soprattutto quando sua madre inizierà a muovere le dita. Kozcuoğlu attribuirà alla presenza della bambina i miglioramenti di sua madre e per questo porterà Deniz nella stanza di Mujgan.

Quando Nihan si accorgerà che sua figlia non è nella culla, andrà in panico e la cercherà per tutta la casa. La donna troverà la bambina sul letto di Mujgan, con Emir accanto a loro, e la riprenderà con sé. Kozcuoğlu spiegherà a sua moglie di provare dei sentimenti sinceri per Deniz, che ormai considera sua figlia. Le parole di Emir daranno molto fastidio a Nihan che prenderà in braccio Deniz e la porterà nella sua camera. "Forse è il momento parlare con Kemal e dire la verità su di te", dirà Nihan alla sua bambina, "E forse è anche troppo tardi". Nel frattempo, Leyla si allontanerà da Ayhan dopo aver saputo che ha derubato la sua famiglia. L'uomo non si rassegnerà e andrà sotto casa di Leyla che, a malincuore, continuerà ad ignorarlo.

Alla fine, la tenacia di Ayhan porterà la madre di Nihan a dargli una spiegazione per il suo allontanamento.

Leyla in crisi per le bugie di Ayhan

Leyla spiegherà ad Ayhan che è delusa perché le ha mentito: "Sapevi chi ero dal primo giorno, sapevi chi era mio padre". L'uomo chinerà il capo senza dire una parola e quando Leyla esigerà delle spiegazioni, le dirà solo che il passato fa male ed è meglio non ricordarlo.

Nel frattempo, Hakan andrà a trovare Zeynep nella stanza d'albergo in cui si è sistemata per offrirle il suo aiuto. La ragazza si sfogherà dicendo che ormai non ha più né una casa né una famiglia e non vede una via d'uscita. Il poliziotto insisterà, ma Zeynep rifiuterà il suo aiuto chiedendogli di lasciarla da sola. Emir, offrirà a Zeynep una casa, ma la ragazza, inaspettatamente, deciderà di non accettare neanche la sua proposta per non perdere la dignità.

L'amore malato di Zeynep per Emir

Zeynep è sempre stata innamorata di Emir e per lui ha perso tutto. La ragazza è stata umiliata più volte da Kozcuoğlu, ma nonostante questo è sempre stata disposta a tutto per lui. Pur non amandolo, Zeynep è arrivata a sposare Ozan solo per vivere nella stessa casa di Emir e tentare di distruggere il suo matrimonio. Alla fine, però, Ozan ha scoperto il tradimento di sua moglie ed è andato su tutte le furie, minacciando di fargliela pagare. Zeynep è andata in ospedale da suo marito per chiedergli di perdonarla e tenere segreta tutta questa vicenda, ma Ozan si è opposto con forza e, a quel punto, Zeynep lo ha strangolato. Al momento, nessuno conosce questa verità, tranne Emir e Tarik che sono stati complici dell'omicidio.