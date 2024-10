Giovedì 17 ottobre Tiziana Riccardi è tornata a parlare dell'esperienza da dama di Uomini e donne e l'ha fatto in un'intervista che ha concesso a Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo. La protagonista del trono over ha in particolare criticato Mario Cusitore per come si è comportato con Ida Platano l'anno scorso, poi ha definito esagerate la reazioni di Gemma Galgani nei confronti di Valerio Iervolino.

Le riflessioni sul cavaliere Mario

In queste ore si sta parlando molto di Mario per la confessione che ha fatto su Morena in studio: il 16 ottobre, infatti, la puntata di Uomini e donne è finita con Cusitore che diceva davanti a tutti di aver avuto un rapporto intimo con Farfante.

"Siamo stati insieme, non volevo dirlo per proteggerti", ha affermato il 45enne su Canale 5.

Come riportano le anticipazioni, però, le confidenze del cavaliere non sono terminate: nell'appuntamento che sarà trasmesso in tv giovedì 17/10, infatti, l'uomo si lascerà andare al racconto di dettagli piuttosto spiazzanti sulla sua serata con la dama, sul luogo dove è avvenuto il loro "avvicinamento" e sull'indumento che lei avrebbe dimenticato in auto.

Nell'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni, Tiziana Riccardi ha criticato Mario sia per come si sta comportando da quando è nel parterre che per quello che ha fatto nella passata edizione.

Frecciatine sull'intero percorso

"Ha fatto male a raccontare quei dettagli", ha dichiarato Tiziana a Casa Lollo in queste ore.

La dama di Uomini e donne non ha molto stima di Mario e il motivo è da ricercare negli atteggiamenti che lui ha avuto in studio diversi mesi fa, quando era un corteggiatore.

"Ha preso in giro Ida l'anno scorso", ha detto Riccardi a Lorenzo Pugnaloni.

La protagonista della passata stagione del dating-show, dunque, non apprezza particolarmente Cusitore né come pretendente né come cavaliere del parterre che lei ha frequentato fino alla scorsa primavera.

L'opinione su Gemma

Nell'anteprima dell'intervista che è stata caricata sulla pagina Instagram di Lollo magazine, inoltre, sono riportate alcune dichiarazioni di Tiziana sulla "regina" del trono over di Uomini e donne.

Quando le è stato chiesto di dare un'opinione sulla turbolenta frequentazione tra Gemma e Valerio, infatti, la dama ha detto: "Io ho trovato esagerata la sua reazione".

Riccardi sembra non aver gradito le sfuriate di Galgani, ma anche lo schiaffo che ha dato al suo corteggiatore dopo un'accesa discussione in studio.

Nelle puntate che saranno trasmesse in tv prossimamente, comunque, la 73enne volterà pagina e ritroverà il sorriso grazie a Fabio, un signore che ha vissuto tanti anni in Canada e che è anche un ottimo ballerino.