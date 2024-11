La nuova puntata di Ballando con le Stelle 2024 trasmessa questo sabato 23 novembre è stata caratterizzata subito da una eliminazione definitiva dalla gara. I tre concorrenti allo spareggio e quindi a rischio uscita dalla gara erano: Francesco Poalantoni, Sonia Bruganelli e Anna Lou Castoldi.

Dopo essersi esibiti in studio a inizio trasmissione, la decisione finale è spettata poi al pubblico sovrano, che ha scelto di far fuori la coppia formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

Lo spareggio eliminatorio a inizio puntata di Ballando con le stelle 2024

L'appuntamento con lo show del sabato sera di Milly Carlucci di questa settimana è partito subito con l'atteso spareggio che si è avuto al termine della scorsa settimana.

Francesco Paolantoni, Sonia Bruganelli e Anna Lous Castoldi sono risultati i meno votati dalla giuria e dal pubblico, motivo per il quale si sono ritrovati a rischio uscita dalla competizione.

Nel corso della prima parte della trasmissione i tre protagonisti dello show hanno avuto modo di esibirsi di nuovo in studio e, al termine della manche, è arrivato il verdetto finale del pubblico che può esprimere la propria preferenza attraverso le votazioni social.

Eliminata Sonia Bruganelli dalla puntata del 23 novembre

Ad avere la peggio è stata Sonia Bruganelli assieme al suo ballerino Carlo Aloia: l'ex moglie di Paolo Bonolis ha conquistato solo il 19% dei voti a suo favore.

A salvarsi sono stati Anna Lou Castoldi con il 42% dei voti e Francesco Paolantoni che ha conquistato il 39% dei voti da parte del pubblico.

Tuttavia, per la coppia eliminata dalla gara non è ancora finita del tutto, dato che c'è ancora la possibilità di essere ripescati in occasione dello spareggio che prevede il rientro in gara di una delle coppie eliminate nel corso di queste settimane di messa in onda.

Cambia la programmazione dello show: salta la puntata di sabato 7 dicembre su Rai 1

In attesa di scoprire quale sarà il destino delle altre coppie in gara e chi arriverà alle battute finali dello show, l'appuntamento con Ballando con le stelle subirà delle variazioni di palinsesto per la puntata del 7 dicembre. La trasmissione del sabato sera di Rai 1 non andrà in onda in prime time per lasciare spazio alla diretta della Prima dalla Scala, in programma dalle ore 17:45 circa fino alle 22, presentata dalla stessa Carlucci con la partecipazione speciale di Bruno Vespa.

A seguire non ci sarà lo show bensì un film: infatti la semifinale del programma andrà in onda sabato 14 dicembre nella fascia serale, durante la quale si scopriranno le coppie che accederanno alla finalissima in programma per il 21 novembre.