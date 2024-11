Nelle prossime puntate di Endless love, Leyla finirà in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Ha sparato ad Asu per salvare la vita di Nihan, visto che stava provando ad avvelenarla. Asu non è morta, ma se l'è cavata con qualche ferita, che è stata curata in ospedale, prima che la ragazza venisse portata nuovamente nel centro psichiatrico in cui è in cura.

Emir vuole che Asu uccida Leyla

Emir vorrà distruggere la ritrovata felicità di Nihan e Kemal eliminando una persona molto importante per entrambi. La scelta ricadrà su Leyla, zia della ragazza e migliore amica di lui.

Emir non vorrà sporcarsi le mani e vorrà far compiere tale omicidio ad Asu. La sua fedina penale è già compromessa, visto che si trova in carcere per due omicidi e un tentato omicidio.

Almeno nel primo periodo, Asu non sconterà la pena in prigione. Lo farà in un centro psichiatrico, visto che soffre di una patologia mentale. Emir andrà a trovarla e le esporrà il suo piano: deve entrare nella casa di Leyla e ucciderla con un'iniezione letale. Lui le farà trovare tutto pronto, farà in modo che in casa siano tutti narcotizzati, in maniera tale che nessuno possa accorgersi della sua presenza.

Leyla difende Nihan da Asu

Emir peccherà di presunzione, perché penserà di riuscire a narcotizzare tutti facendo mangiare loro un dolce con del forte sonnifero, ma non metterà in conto che non tutti potrebbero mangiarla, infatti Leyla non lo farà.

Dopo essere fuggita dal centro psichiatrico, Asu andrà a casa di Leyla. Giunta lì, deciderà di non uccidere più Leyla, ma di optare su Nihan. La ragazza, però, avrà un angelo custode, perché Leyla si accorgerà di ciò che sta succedendo e sparerà contro Asu.

Leyla finisce in carcere

Asu non morirà, ma verrà condotta in ospedale per le ferite riportate.

Mentre Leyla finirà in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Passeranno tre giorni e Asu tornerà nel centro psichiatrico. Verrà trasferita in ambulanza, con i polsi sempre legati per impedirle di scappare. Ad accoglierla ci saranno Emir e Müjgan, che guarderanno la scena dalla macchina. Asu sembrerà che voglia dire loro qualcosa, così Emir si avvicinerà.

"Mi dispiace, non sono riuscita a ucciderla", dirà Asu ed Emir sarà felice della cosa, visto che stava rischiando di far fuori Nihan. Asu, però, sarà sempre malvagia: "Devi impedire a Nihan e Kemal di sposarsi".

In carcere, invece, Nihan, Vildan e Ayhan andranno a fare visita a Leyla, che sarà in attesa di processo. La cosa potrebbe andare per le lunghe. La sua avvocatessa, Zehra, dirà che potrebbero passare anche delle settimane. Per questo, Leyla chiederà a Nihan e Kemal di non rinunciare a sposarsi in tempi brevi e di non darla vita a Emir.