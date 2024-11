Nella serata di domenica 17 novembre, al Grande Fratello Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno avuto un'accesa discussione a causa di una promessa non mantenuta.

L'ex velina aveva proposto al coinquilino di fare una skincare serale insieme ma il 27enne non si è presentato in zona beauty.

Nel momento in cui Lorenzo ha incolpato la ballerina dell'accaduto, quest'ultima ha perso le staffe: "Sei un pagliaccio".

La skincare della discordia

Lorenzo e Shaila avrebbero dovuto fare una skincare serale insieme, ma quando il 27enne milanese ha capito che si sarebbero uniti altri coinquilini ha preferito andare in camera a chiacchierare con Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Alfonso D'Apice.

Nel momento in cui Shaila è andata a chiamare Spolverato, lui si è rifiutato di recarsi in zona beauty. Prima di andare a dormire il 27enne milanese ha raggiunto Gatta in zona beauty e ha chiesto se avesse raccontato l'accaduto a qualcuno, ma l'ex velina ha risposto in modo negativo: "No, sto parlando da sola. Adesso non posso parlare neanche tra me e me ad alta voce? Per me come sei stato fino ad ora a farti gli affari tuoi, puoi tornarci".

In un secondo momento i due concorrenti si sono ritrovati in piscina e Lorenzo ha spiegato il motivo della sua reazione: "Non sono esagerato, nel momento in cui mi dici di stare insieme e poi passi la sera con gli altri le cose cambiano. Il tuo modo di fare non è congruente al mio".

La ballerina ha prontamente replicato: "Trovati un'altra ragazza se non ti sta bene come sono fatta".

Spolverato crede che Shaila non dia il giusto valore al loro rapporto, mentre Gatta si sente sempre messa in discussione. Ad un certo punto Lorenzo ha abbandonato la conversazione perché infastidito dal tono di voce della partner, Shaila ha così perso le staffe: "Tono migliore?

Che devo andare a scuola? Sei un pagliaccio, basta. Io tutte le sere mi prendo cura di te".

Lo sfogo dei due concorrenti

In precedenza Lorenzo si era sfogato con Amanda, Jessica e Mariavittoria: "Sono libero di fare quello che voglio. Non devo stare dietro a nessuno". Il 27enne milanese ha riconosciuto il fatto che Shaila debba trascorrere del tempo anche con gli altri coinquilini ma al tempo stesso vuole che i due si ritaglino dei momenti tutti per loro.

Gatta ne ha a sua volta parlato con Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Yulia: "Nella casa del GF non si può dare l'esclusività a nessuno". A quel punto Petrarolo ha dato un consiglio all'ex velina: "Voi dovete fare come Yulia e Giglio che pur essendo una coppia, trascorrono parte del tempo con gli altri concorrenti senza isolarsi dal resto del gruppo".