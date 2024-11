Durante l'aperitivo organizzato per i concorrenti del Grande Fratello è scattato un bacio tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice e il tutto è avvenuto sotto gli occhi attenti di Stefano Tediosi. In seguito ad un breve confronto con la 20enne campana, Stefano ha augurato a Federica di essere felice e sulla loro frequentazione ha aggiunto: "Il tempo non è stato dalla nostra parte".

Il riavvicinamento tra i due ex di Temptation Island

In occasione dell'aperitivo settimanale i concorrenti del GF si sono scatenati con musiche, balli e canti. Sulle note di "Mille giorni di me e di te" Alfonso e Federica si sono lasciati andare alla passione con un bacio appassionato.

I concorrenti che hanno assistito alla scena hanno iniziato ad esultare, applaudire e urlare all'indirizzo dei due ex. A seguire la 20enne presa dall'imbarazzo si è nascosta dietro la schiena di D'Apice.

Il confronto tra Federica e Stefano

Stefano Tediosi come gli altri concorrenti del GF hanno visto che Federica e Alfonso si sono scambiati un bacio appassionato durante l'aperitivo. Vedendo il 32enne schivo, Petagna ha chiesto se stesse bene. Dal canto suo Tediosi ha tagliato corto: "Alla grande".

Pochi istanti dopo la gieffina ha chiesto a Stefano di seguirla in piscina per un confronto. Alla domanda su come stesse, Tediosi ha affermato: "Come devo stare? Starò bene, ci credevo". Il diretto interessato ha ammesso che non si sarebbe aspettato questo improvviso riavvicinamento tra Federica e il suo ex Alfonso, ma al tempo stesso ha compreso che fra i due non c'è stato modo di conoscersi meglio: "Il tempo non è stato dalla nostra parte".

Petagna si è detta rammaricata per come siano andate le cose: "Mi dispiace, mi ricorderò sempre del fuori però voglio vederti ridere e scherzare". A quel punto Tediosi ha replicato: "Quando sarò pronto tornerò a sorridere". Il confronto tra i due si è concluso in modo amichevole e senza rancore.

Alfonso geloso di Stefano

Dopo aver visto Federica appartata con Stefano in piscina, Alfonso D'Apice è apparso piuttosto infastidito.

A detta del 23enne Federica non avrebbe scelto il momento giusto per parlare con l'ex tentatore di Tempation Island: "Ritieni che questa sia la cosa giusta?". Irritata per l'atteggiamento del suo ex, Petagna ha accusato Alfonso di essere esagerato come sempre: "Non c'è motivo di fare questa scenata. Sei esagerato e pesante".

Inoltre Federica ha cercato di spiegare al suo ex che era doveroso chiudere la situazione con Stefano: "Stai continuando a fare come prima".

Il confronto fra i due si è concluso perché Federica Petagna ha deciso di abbandonare la conversazione. Al momento tra i due non sembra essere bastato un bacio per cancellare vecchie ruggini.