Il distacco di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continua a essere oggetto di discussione tra i concorrenti del Grande Fratello. Nella giornata di sabato 2 novembre, Giglio ha deciso di parlarne con la ballerina: "Dovete fare un passo verso gli altri". In principio l'ex velina ha negato che lei e Lorenzo si siano isolati dal gruppo, ma in un secondo momento ha promesso che saranno più presenti.

Lo sfogo di Giglio

Nel primo pomeriggio del 2 novembre Giglio ha parlato con Shaila della situazione che si è venuta a creare all'interno della casa.

Nel dettaglio ha detto di aver notato un certo distacco da parte di Lorenzo: "Ieri lo abbiamo chiamato per giocare ma lui non è voluto venire, mentre prima era più partecipe".

Mentre da un lato Giglio è sembrato essere comprensivo, dall'altro ha chiosato: "Siete voi che dovete fare un passo verso gli altri. Se voi vi isolate è normale che la gente vi giudica".

Il concorrente ha anche spiegato che lui è pronto a fare un passo avanti verso Lorenzo e Shaila perché legato dall'amicizia con il 27enne.

La versione di Shaila

Dopo avere ascoltato il coinquilino, Shaila ha precisato che lei e Lorenzo non si sarebbero mai isolati dal gruppo da quando sono tornati dal Gran Hermano spagnolo: "È vero ieri non abbiamo giocato, ma perché a me non piace quel gioco". A seguire la ballerina ha riferito di essere consapevole del momento delicato che si è venuto a creare all'interno della casa ma sente di non avere mancato di rispetto a nessuno: "Lo so che a Jessica non sto simpatica in questo momento.

Anche con Yulia, quando ho visto che mi ha risposto in quel modo ho preferito evitare di discutere perché per me questo non è un bel momento". Infine l'ex velina ha rassicurato Giglio sul fatto che in futuro saranno più presenti col gruppo: "La prossima volta ci saremo sicuramente".

L'antefatto

Durante la serata di venerdì 1° novembre, Lorenzo e Shaila non hanno voluto giocare col resto del gruppo.

Inoltre c'è stato un botta e risposta piccato tra la ballerina e Yulia Bruschi. Al momento di andare a dormire, Spolverato ha raggiunto i suoi compagni d'avventura e ha chiesto aiuto: "Ho bisogno del vostro aiuto". Il 27enne ha espresso il desiderio di continuare a mantenere vivi i rapporti costruiti al GF prima che intraprendesse una liaison con Shaila.

A quel punto Amanda e Jessica hanno abbracciato il coinquilino, mentre Yulia è apparsa più pragmatica: "Qui hai persone che ti vogliono bene, ma se voi vi isolate rendere tutto più complicato". Dal canto suo Spolverato ha promesso che nei giorni a venire lui e Gatta prenderanno parte alle attività del gruppo.