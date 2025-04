Alessandro Rizzo (ex fidanzato di Shaila Gatta) ha rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni e tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della rottura tra Shaila e Lorenzo. Rizzo ha commentato: "Cosa penso? Nulla". Ha spiegato di aver parlato di Shaila nei mesi precedenti solo per tutelare se stesso dopo le dichiarazioni rilasciate dalla sua ex all’interno del Grande Fratello.

Le nuove dichiarazioni dell'ex di Shaila Gatta

Contattato da Lorenzo Pugnaloni, Alessandro Rizzo è tornato a parlare della sua ex Shaila Gatta, rivelando cosa pensa della decisione di Shaila di chiudere la storia con Lorenzo Spolverato: "Cosa penso della rottura degli Shailenzo?

Sinceramente parlando, nulla". Nei mesi precedenti, Rizzo ha più volte rilasciato delle dichiarazioni su Shaila solo ed esclusivamente per tutelare se stesso dai racconti fatti dalla sua ex all'interno del reality show.

Alessandro Rizzo ha precisato di avere archiviato da tempo la storia con Shaila, tanto che oggi è felice sia dal punto di vista sentimentale che professionale: "Non perdo tempo a parlare di cose che per me non hanno importanza".

Cosa pensa di Lorenzo Spolverato

Nell'intervista, Pugnaloni ha chiesto ad Alessandro Rizzo se parteciperebbe mai a The Couple in coppia con Lorenzo Spolverato, ma anche in questo caso il ragazzo è stato perentorio: "Assolutamente no". Ha spiegato che semmai un giorno dovesse partecipare a un reality, sicuramente non lo farebbe in qualità di "ex di", poiché ha una sua personalità ben definita.

In merito a Lorenzo, Rizzo crede che dal punto di vista televisivo possa funzionare, in quanto ha dimostrato di avere una personalità forte. Dunque, ha consigliato a Lorenzo di non pensare più alle dinamiche del GF, ma di andare avanti per la sua strada.

GF: l'ex velina in silenzio dopo la fine del reality

Shaila Gatta ha dovuto dire addio al sogno di vincere il GF durante la semifinale, perché sconfitta al televoto flash da Helena Prestes e Chiara Cainelli.

Terminato il programma, Shaila ha avuto modo di vedere alcuni momenti salienti del suo percorso all'interno della casa e a quanto pare determinate cose non le sono piaciute. Di conseguenza, Shaila si è chiusa nel suo silenzio: le uniche volte in cui la giovane è intervenuta è stato solamente per dire di non essere stata influenzata da nessuno nelle sue scelte post reality. Durante la finale del GF, Shaila ha chiesto di avere un confronto con Lorenzo Spolverato dove ha comunicato la fine della relazione perché rivedendosi dall'esterno si trattava di un amore malsano.