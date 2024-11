Nel primo pomeriggio di domenica 3 novembre, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono ritrovati a parlare della loro frequentazione e della situazione che si è venuta a creare all'interno del Grande Fratello. A un certo punto Lorenzo ha confidato alla partner di non riuscire ad essere sereno a causa dei continui giudizi dei loro coinquilini: "Io non sono felice".

Lorenzo e Shaila a confronto

Dopo essere stati una settimana ospiti nella casa del Gran Hermano spagnolo, tra Lorenzo e Shaila è scoppiata la passione. Una volta tornati al GF Italia, però, i due concorrenti hanno dovuto fare i conti col giudizio dei loro compagni d'avventura.

Nel primo pomeriggio di oggi, Lorenzo e Shaila si sono ritrovati in camera per un momento di relax e hanno iniziato a parlare della situazione che si è venuta nella casa dopo la loro unione. In particolare, Spolverato ha chiesto alla partner: "Tu sei felice?". Nel momento in cui la ballerina ha risposto in modo affermativo, il 27enne l'ha incalzata: "Cosa ti rende felice?". Senza giri di parole Gatta ha detto: "Tu sicuramente. È la prima volta che penso per due come una coppia, anziché solo per me stessa. Quindi sono felice e basta". Al contrario Lorenzo ha detto: "Io no, non sono felice", spiegando come la situazione che si è creata al reality show non sia facile da sostenere: "Non riesco ad essere me stesso.

Mi sento solo".

A rassicurare Lorenzo ci ha pensato Shaila: "Ma tu non sei solo, ci sono io qui con te". L'ex velina ha spiegato che anche per lei non è semplice la situazione, ma avendo un partner accanto che la supporta sente di riuscire a superare ogni ostacolo: "Non lo so come andrà tra me e te, ma per la prima volta sto bene".

I dubbi degli altri concorrenti

All'interno del GF intanto sono nate due fazioni: da un lato c'è chi crede nella veridicità della coppia, mentre dall'altro c'è chi è convinto che i due stiano fingendo per avere delle clip durante le puntate serali.

Tra i concorrenti che sembrano essere più comprensivi ci sono Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo: secondo la prima, Shaila è una ragazza coraggiosa perché ha saputo prendersi le sue responsabilità pur andando contro i giudizi della gente; per la seconda invece alcuni coinquilini stanno esagerando con i commenti su Gatta.

Chi invece non sembra affatto credere all'ex velina è Mariavittoria Minghetti: "Io non credo che Shaila non sia matura, ma credo che stia giocando con Lorenzo". Inoltre la dottoressa crede che da quando Lorenzo si è avvicinato alla ballerina non sia più lo stesso e questo starebbe pregiudicando il suo percorso all'interno del programma.