Nel primo pomeriggio di oggi sulla casa del Grande Fratello sono arrivati diversi aerei all'indirizzo dei concorrenti. Dopo un messaggio arrivato per Javier Martinez, Shaila Gatta ha esultato e ringraziato tutti i sostenitori, ma Lorenzo Spolverato non ha apprezzato la reazione dell'ex velina: "Quel tuo modo di fare è per quieto vivere? Non potevi startene seduta?".

Shaila ringrazia i fan della coppia 'Shaviers'

I fan di Javier Martinez hanno inviato un aereo con un messaggio di supporto. Vedendo l'hashtag #shaviers, anche Shaila Gatta ha esultato e ringraziato tutti per il supporto, ma Lorenzo Spolverato è apparso piuttosto perplesso.

Dopo essersi appartati in lavanderia, Lorenzo ha detto a Shaila: "Quella reazione è per quieto vivere?". E ancora: "La vera reazione è stare lì a guardare l'aereo o vedere quel messaggio?". Il 27enne milanese ha proseguito: "Devi essere te stessa. Io non ti conosco quindi permettimi di dubitare sulla tua reazione. Io sono fatto così. Io non so se tu per quieto vivere non potevi startene seduta. Qual è la verità? Volevi vedere l'aereo?".

Nel momento in cui l'ex velina ha spiegato di avere avuto la stessa reazione anche per l'aereo indirizzato a Yulia Bruschi, Spolverato ha risposto stizzito: "Ma veramente tu pensi che l'aereo di Javier è come quello di Yulia?", aggiungendo che Shaila avrebbe avuto una reazione spropositata nonostante il messaggio fosse un supporto per Martinez: "Sei stata 10 minuti fuori dicendo che stavi fumando.

Per me potevi fumare anche in bagno (...) Non può essere tutto normale. Mi dispiace ma non lo è".

La versione di Gatta

Alle parole di Lorenzo, Shaila Gatta ha cercato di spiegare la sua reazione: "Vivo con leggerezza le cose e cerco di smorzarle".

Poi ha aggiunto: "Il mio è stato un ringraziamento al pubblico perché ci segue sempre". Inoltre Shaila con sarcasmo ha chiosato: "La prossima volta che passa un aereo per Javier, mi chiudo nel bagno. Io non ho fatto nulla di sbagliato e mi dispiace che tu la stia vivendo così".

Infine Gatta ha rassicurato Lorenzo: "Siamo diversi, ma ci lavorerò".

GF: Shaila Gatta al televoto per l'eliminazione

Nella precedente puntata del GF, Shaila Gatta è finita al televoto insieme a Mariavittoria Minghetti e Clayton Norcross. Nel corso della 12^ puntata comunque non ci sarà nessun concorrente eliminato, ma il meno votato sarà candidato all'eliminazione della 13^ puntata.

Per il momento i concorrenti che hanno dovuto abbandonare la casa per mano del televoto sono Clarissa Burt, Michael Castorino e Iago Garcia.