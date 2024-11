"Non voglio parlarci perché è ancora inacidita": con queste affermazioni domenica 3 novembre, Lorenzo Spolverato ha spiegato ad Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti il motivo per il quale non vuole ancora avere un confronto con Helena Prestes.

Secondo il 27enne, la coinquilina non è ancora pronta ad accettare che tra di loro non ci sia nulla.

Lorenzo su Helena: 'Posso sentirla, ho fatto il papà per due settimane'

Il flirt tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha creato una frattura all'interno del Grande Fratello e soprattutto il distacco di Helena e Javier (entrambi avevano avviato una conoscenza con i primi due).

Stamattina Amanda e Mariavittoria si trovavano in zona beauty con Lorenzo quando Lecciso ha rivolto una domanda al suo amico: "Perché non hai mai affrontato il discorso con Helena? Non credi che le sia dovuto?". Il 27enne con tono stizzito ha replicato: "Dovuto no, voluto sì ma dovuto no. Io avevo già messo le cose in chiaro". A quel punto è intervenuta Mariavittoria: "Ascolta Lorenzo tu hai sempre detto di essere amico di Helena, perché ora non lo sei?". Anche in questo caso Lorenzo ha replicato: "Perché vedo che da parte sua è ancora troppo presto. Una volta gli ho detto di parlare ma lei ha detto di no perché non era pronta. In settimana ha iniziato a provocarmi, quindi non voglio parlarci perché ancora inacidita".

A tal proposito il gieffino ha aggiunto che durante la festa di Halloween, Helena ha iniziato ad insultarlo definendolo una persona narcista.

"Non metto un muro, posso provare a sentirla, ho fatto il papà per due settimane. Qui non gira tutto intorno a lei, ho anche le mie cose da fare" ha concluso Lorenzo.

Amanda: con Helena perché non hai mai parlato, non pensi le sia dovuto un confronto?



L: no,dovuto niente

ho fatto il papà per due settimane



MV: quando stava male e non gliel hai chiesto?



L: chi l ha vista,ho i miei cazzi da fare io qua



Semplicemente ridicolo.#GrandeFratello pic.twitter.com/2EZ6M3pPTK — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) November 3, 2024

L'antefatto

All'inizio del GF Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta avevano mostrato di avere un certo feeling, ma successivamente la ballerina ha deciso di frequentare Javier Martinez.

Nel momento in cui tra Gatta e Martinez sembrava andare a gonfie vele, Shaila ha però deciso di tornare sui suoi passi con Lorenzo e all'interno del Gran Hermano spagnolo tra i due è scoppiata la passione.

Una volta tornati al GF Italia è stata inevitabile la spaccatura all'interno della casa: la maggior parte dei concorrenti è convinta che Gatta e Spolverato si siano riavvicinati solo per avere visibilità ai fini del reality show. Martinez invece si è sentito preso in giro e ha raccontato il contenuto delle conversazioni avute sotto le lenzuola con Shaila, precisando come ci fosse del sentimento da parte sua.