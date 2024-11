Cristina Bacci, la mamma di Lorenzo Spolverato, ha rilasciato un'intervista a Giada De Miceli per il programma radio "Non succederà più" e ha parlato del figlio della storia d'amore che sta vivendo con Shaila Gatta al Grande Fratello. La signora ha detto di aver sempre saputo che il cuore della ballerina batteva per suo figlio, anche per questo non avrebbe dovuto avvicinarsi così tanto a Javier Martinez.

Gli appunti della mamma di Spolverato

Una settimana fa Shaila e Lorenzo hanno raccontato a tutti cosa è successo tra loro nella casa del Gran Hermano, della passione che è scoppiata e del sentimento che hanno sempre provato l'uno per l'altro.

Il 2 novembre la mamma di Spolverato ha rilasciato un'intervista e ha parlato sia di questa chiacchierata storia d'amore sia di come si è comportata Gatta tra le mura del GF.

"In Spagna si sono lasciati andare ma io penso che lei si è accorta prima che con Javier non c'era qualcosa di profondo", ha dichiarato la signora Bracci in radio.

La madre del concorrente ha detto di aver sempre visto un'intesa speciale tra suo figlio e l'ex velina, anche per questa ragione lei avrebbe dovuto evitare determinati atteggiamenti con Martinez.

"Ha sbagliato nei confronti di Javier, perché non è stata chiara", ha spiegato la donna.

Il commento sulle effusioni nella casa

Le critiche della signora Bracci a Shaila sono proseguite quando ha commentato il malcontento che è serpeggiato tra i concorrenti del GF dopo aver visto le focose effusioni tra Spolverato e Gatta davanti a tutti.

"Posso capire se danno fastidio, soprattutto a Enzo Paolo che ha un'altra età", ha dichiarato la mamma di Lorenzo a Non succederà più.

La donna ha anche detto di comprendere la reazione delusa e arrabbiata di Javier dopo quello che è successo: "C'è rimasto male, Shaila ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare".

La madre del concorrente, comunque, pensa che questa nuova storia d'amore potrebbe durare e respinge le frecciatine di chi dice che entrambi i ragazzi starebbero recitando pur di stare al centro dell'attenzione.

Il gelo dopo l'ultima puntata

A quasi una settimana dall'ultimo confronto in diretta, tra Shaila e Javier non è cambiato nulla: in questi giorni il pallavolista non si è mai avvicinato alla ballerina e lei non ha fatto nulla per cercare un chiarimento.

Dopo una crisi di pianto per gli aerei che Martinez ha ricevuto da parte dei fan, la concorrente del GF si è sfogata con alcune coinquiline e ha ribadito che è contenta di come sono andate le cose perché ora è felice con Lorenzo.

In una recente conversazione con Ilaria, inoltre, l'ex velina ha detto che Javier dovrebbe ringraziarla perché non ha portato avanti la loro conoscenza sapendo che il cuore batteva per un'altra persona.