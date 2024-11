Le anticipazioni della soap tv Endless Love annunciano guai in vista per Zeynep. Nella puntata che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 9 novembre, la minore dei Soydere sarà accusata da Nihan di avere ucciso Ozan e scapperà grazie all’aiuto di Tarik. Nel frattempo Kemal trascorrerà del tempo con la sua ex fidanzata a preparare la torta per il compleanno della piccola Deniz. Emir, intanto, vorrà fare fuggire Zeynep lontano da Istanbul.

Nihan accusa Zeynep di omicidio

Nihan e Kemal continueranno a indagare sul misterioso omicidio di Ozan e rintracceranno il medico che ha toccato il bottone trovato sul luogo del delitto.

Il dottore, però, avrà un alibi di ferro e rivelerà ai due innamorati di essersi accorto, a suo tempo, della scomparsa del camice. Nel frattempo, Kemal vorrà festeggiare il compleanno di Deniz a casa dei suoi genitori e con Nihan preparerà la torta di compleanno per la loro figlia. Soydere, intanto, dovrà architettare un piano per fare in modo che Emir sia occupato mentre ci sarà la festa.

Nihan e Kemal, inoltre, riceveranno un video che mostrerà Zeynep soffocare Ozan con un cuscino. Sezine, quindi, si infurierà con la giovane Soydere, accusandola di essere l’assassina di suo fratello.

Zeynep scappa grazie a Tarik

Zeynep sarà sempre più messa alle strette a causa di questa nuova prova contro di lei.

Stando al filmato ricevuto da Nihan e Kemal, sembrerà certa la colpevolezza della figlia di Fehime nell’uccisione del povero Ozan. Zeynep, quindi, non vedrà altra soluzione se non una disperata fuga per scappare dalla furia di sua cognata Nihan.La giovane Soydere si farà aiutare da suo fratello Tarik a salvarsi. Zeynep, pertanto, verrà condotta da Asu in un appartamento dove ad attenderla ci sarà Emir Kozcuoglu, che avrà in mente un piano per la sua amante: farla fuggire al più presto da Istanbul.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Hakan ha scoperto che Zeynep è incinta

Nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5, Zeynep ha avuto lievi malesseri e, per fugare ogni dubbio, ha fatto un test di gravidanza. La giovane Soydere ha scoperto di essere incinta di Emir, ma non ha trovato il coraggio di rivelare a Kozcuoglu di aspettare un figlio da lui.

Nel frattempo, Hakan ha trovato il test nella spazzatura di casa sua e ha affrontato Emir, rivelandogli che Zeynep è in dolce attesa. Spazio anche alle vicende di Nihan e Kemal, che hanno continuato a indagare sulla misteriosa morte di Ozan. Tarik, intanto, ha scoperto che sua moglie Banu stava facendo la spia per Emir Kozcuoglu e, dopo aver saputo che l’imprenditore le faceva bonifici sul suo conto, ha chiesto il divorzio.