La frequentazione tra Helena Prestes e Javier Martinez si è interrotta ancora prima di trasformarsi in una storia d'amore, e a volerlo è stato soprattutto il pallavolista del Grande Fratello. Il 28 novembre Shaila Gatta è stata informata da Giglio su quello che è accaduto il giorno prima, e il suo commento è stata una frecciatina alla modella con la quale si è contesa il cuore di Lorenzo Spolverato fino a qualche settimana fa.

Il commento dell'ex velina

Nelle ultime ore nella casa del GF si è parlato molto di Helena e di come si sta comportando da quando è stata eletta la preferita del pubblico.

Il 27 novembre, in particolare, il gruppo ha commentato in modo pungente un'inaspettata mossa della modella: Prestes ha scritto una lettera per qualcuno (non ha detto il nome del destinatario del suo messaggio) e in tanti hanno pensato che fosse un regalo per il compleanno di Lorenzo, che sarebbe stato a mezzanotte.

Prima di prendere carta e penna, però, la 34enne ha avuto un confronto chiarificatore con Javier. I due hanno parlato per un po' del loro rapporto, e Martinez ha ammesso di non sentirsi pronto ad avere una relazione con una persona che non gli è mancata quando era in tugurio e per la quale non ha un trasporto sentimentale.

Shaila è stata informata di questa chiusura solo il giorno dopo (gliel'ha detto Giglio durante una chiacchierata), e il suo commento ha suscitato la reazione di parecchi fan del reality.

Le stoccate alla preferita del pubblico

Dopo aver saputo che Javier e Helena hanno deciso di essere solo amici, Shaila ha detto: "Lei l'ha usato". Queste parole non sono passate inosservate, anzi molti fan del GF le hanno riportate sui social network per poterle commentare in relazione a quello che è accaduto circa un mese fa nella casa.

"Ma questa è una barzelletta", "Ma parla proprio lei", "Lei è stata la prima a prenderlo in giro e a sfruttarlo", "Lei sa bene come si fa a usare le persone", "Che faccia di bronzo che ha Shaila", "Ridicola", hanno scritto alcuni utenti di X dopo aver ascoltato la recente frecciatina di Gatta a Prestes.

Shaila che dice che Helena sta utilizzando Javier 😂😂😂😂 ma parla proprio di lei stessa #grandefratello #helevier — AnDrEA (@andrea9737268) November 28, 2024

Il risentimento per la lettera

Il 28 novembre Shaila ha parlato a lungo di Helena e di come si sta comportando ultimamente all'interno della casa. A infastidire la ballerina sono soprattutto i gesti che la coinquilina farebbe nei confronti di Lorenzo, come la lettera che gli avrebbe scritto per il compleanno (cosa ancora non confermata dalla diretta interessata).

La rivalità tra le due concorrenti è sempre più forte e potrebbe crescere quando Spolverato lascerà il tugurio e si riunirà al gruppo. "Lei vuole dare fastidio, lo fa apposta", ha concluso l'ex velina tra le mura più spiate d'Italia.