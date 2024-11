Dopo essere approdato al Gran Hermano spagnolo, Tommaso Franchi si è ritrovato a parlare con Maica Benedicto e altri concorrenti iberici. Ad un certo punto, la 25enne ha chiesto al coinquilino se sentisse la mancanza di Minghetti, ma lui ha prontamente replicato: "No no, non mi manca Mariavittoria. Mi mancano tutti i concorrenti del Grande Fratello in generale".

Tommaso snobba Mariavittoria

Durante la puntata di lunedì 4 novembre, Alfonso Signorini ha informato Tommaso Franchi che sarebbe volato a Madrid per andare come ospite una settimana nella casa del Gran Hermano spagnolo.

Una volta approdato nella nuova casa, l'idraulico senese ha potuto riabbracciare Maica. Quest'ultima ha cercato di indagare se ci siano stati degli sviluppi sul rapporto di Tommaso con Mariavittoria: "Scusa a te ti manca lei?". Dal canto suo, Tommaso ha rosposto: "Se a me manca lei? No no, non mi manca Mariavittoria. In generale mi mancano tutti i concorrenti del GF". A seguire, Franchi ha chiesto a Maica se fosse gelosa di Mariavittoria, ma la conversazione si è conclusa con la 25enne che è scoppiata a ridere per l'imbarazzo.

Le precedenti dichiarazioni di Franchi

Prima di entrare nella casa del Gran Hermano, Tommaso Franchi ha confidato al conduttore di non essere infatuato di Maica Benedicto.

Scendendo nel dettaglio, l'idraulico ha ammesso di avere instaurato un bel rapporto con la 25enne originaria di Murcia, ma al tempo stesso ha rivelato di vederla solamente come un'amica: "Mi è mancata normale, ma come persona". Tuttavia, il giovane si è detto felice di poter riabbracciare Maica, poiché quando ha lasciato la casa del GF non ha avuto neanche la possibilità di salutarla.

Tra Tommaso e Mariavittoria, invece, negli ultimi giorni sembrava essere scoccata la scintilla dell'amore, tanto che i due si sono dati anche un bacio davanti alle telecamere. Tra i due concorrenti del GF Italia c'è sempre stata una forte attrazione, ma fino ad oggi hanno sempre detto di non voler avere una relazione per la grande differenza d'età.

I dubbi della dottoressa

Mentre Tommaso si trova a Madrid, Mariavittoria Minghetti si interroga sulle dinamiche che potrebbero avvenire nella casa del Gran Hermano spagnolo: "Chissà cosa starà facendo". Dal canto suo, Jessica Morlacchi ha cercato di rassicurare l'amica: "Vedrai che non farà nulla che lo allontanerà da te". La dottoressa, però, è sembrata pensarla in un altro modo: "Come fai a dire questo di una persona che neanche conosci?". Poi ha aggiunto: "A me i miei ex mi hanno sempre tradita, quindi nutro una scarsa fiducia nelle persone".

Nella puntata del 4 novembre, Mariavittoria è rimasta delusa da Tommaso anche per aver visto un video in cui lui parlava male alle sue spalle con Shaila Gatta.