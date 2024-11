Nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre, al Grande Fratello si sono registrati attimi di tensione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Quest'ultima si è spazientita perché il 27enne milanese si è intromesso in un suo discorso con le Non è la Rai e Federica Petagna: "Ho sempre la tua voce sopra, ma basta". Dal canto suo Lorenzo ha voltato le spalle ed è andato via non senza nascondere la propria irritazione.

Scintille tra Shaila e Lorenzo

Nelle ultime ore Shaila Gatta ha avuto un confronto con Helena Prestes sul rapporto tra loro due e Lorenzo ma mentre stava raccontando l'andamento della conversazione alle Non è la Rai (Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi) è sopraggiunto Lorenzo: il suo intervento ha spazientito e parecchio Gatta, che a sua volta ha prontamente zittito il coinquilino: "Ma parli sempre, basta".

"Parla con loro allora" ha replicato stizzito Lorenzo.

Shaila allora ha proseguito: "Allora non parlare e fammi parlare. Non è possibile che ho sempre la tua voce sopra". Fino ad oggi, i due coinquilini avevano discusso solo per motivi legati alla gelosia.

questa sfuriata contro il topo forse la prima volta che vedo shaila sincera in quella casa......se fosse così h24 stannerei ! pic.twitter.com/c9v1214FAB — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) November 13, 2024

Poco prima Helena Prestes e Shaila Gatta avevano avuto l'ennesimo confronto cercando insieme di analizzare alcuni atteggiamenti di Lorenzo Spolverato.

L'ex velina ha ammesso di avere un forte trasporto verso il 27enne milanese: "Anche se dovessi starci male, preferisco una brutta verità".

"Anch'io ho appreso una brutta verità. Ero infatuata di Lorenzo, ma ora non più" ha replicato la modella.

In successione Helena ha ribadito di non voler affatto essere il motivo delle discussioni tra Lorenzo e Shaila: "Io non voglio essere messa in mezzo tra voi due". Il discorso poi si è spostato su Lorenzo e la modella ha espresso il suo pensiero: "Io credo che lui mi veda come un trofeo, per questo vuole farmi dire in tutti i modi che sono ancora interessata.

Secondo me a lui piace che io sia legata a lui". Il confronto tra le due è terminato con un abbraccio e la promessa di avere un confronto coinvolgendo anche Spolverato. Infine Helena ha dato un consiglio alla ballerina: "Pensa a te stessa qua dentro, come io dedico tempo a me stessa".

GF: come si è arrivati al triangolo

All'inizio del GF Shaila e Lorenzo hanno capito di essere attratti l'uno dall'altro, ma successivamente l'ex velina decise di conoscere meglio Javier.

A quel punto anche il 27enne aveva iniziato a flirtare con Helena.

Durante l'esperienza al Gran Hermano spagnolo vissuta come ospiti, Lorenzo e Shaila hanno però capito di essere interessati l'uno all'altra decidendo quindi di concedersi un'esclusiva e di conoscersi meglio per provare a capire se esistono i margini per diventare una coppia.