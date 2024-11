Qualcuno scoprirà la storia d'amore tra Roberto e Mario nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 9, e non si esclude che possa trattarsi di Agata. Quest'ultima ha una cotta per Roberto, e vedere un bacio tra lui e Mario le spezzerà certamente il cuore. Dopo un primo momento di confusione, la ragazza potrebbe essere disposta a comprendere Roberto e a custodire il suo segreto.

Il segreto di Roberto e Mario è in pericolo

Mario e Roberto verranno sorpresi da qualcuno in atteggiamenti intimi nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 9, e non si esclude che Agata possa scoprire il segreto di Landi.

La ragazza ha una cotta per Roberto da molto tempo e per lei potrebbe essere arrivato il momento di capire come mai l'uomo non si faccia avanti con lei. Mario potrebbe andare a trovare Roberto in ufficio e lasciarsi andare a un bacio con lui, certo che nessuno possa vederli. Tuttavia, Agata potrebbe notare tutto e vedere i suoi sogni andare in fumo. Per la ragazza potrebbe essere una delusione, perché le attenzioni di Roberto, che ha sempre creduto nel suo talento, le avevano fatto credere che lui potesse provare dell'interesse. La dura realtà potrebbe presto presentarsi davanti ad Agata e la ragazza dovrebbe arrendersi e mettere da parte il suo desiderio di fidanzarsi con Roberto, magari aprendo il suo cuore ad altre persone.

Delusione in arrivo per Agata?

Agata potrebbe scoprire l'omosessualità di Roberto vedendo un bacio tra lui e Mario, ma cosa deciderà di fare? Dopo un primo momento di delusione e rabbia, la ragazza potrebbe essere comprensiva con Landi e non rivelerà a nessuno il suo segreto. Dopo questa delusione, per Agata potrebbe arrivare un amore e non si esclude che possa nascere una storia con Mimmo, il poliziotto arrivato da poco a Milano, il quale viene ospitato a casa di Ciro e Concetta.

Per il momento le cose tra Agata e Mimmo non vanno affatto bene, e la convivenza a casa Puglisi sarà molto difficile per entrambi. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare molto presto e per i due potrebbe arrivare una complicità inaspettata. In questo caso, Ciro sarebbe contento per la nuova coppia, anche perché conosce molto bene il padre di Mimmo, che è uno dei suoi migliori amici.

Prima di Mario, Roberto amava Vittorio Conti

Roberto e Mario sono andati a vivere insieme da poco tempo, ma si amano da anni. La loro storia d'amore è una delle più longeve de Il Paradiso delle signore, anche se non la condividono con nessuno. Roberto è costretto a vivere di nascosto la sua omosessualità a causa della società dell'epoca. L'unico a conoscere il suo segreto è Vittorio Conti, che, oltre a essere uno dei suoi migliori amici, in passato aveva conquistato anche il suo cuore. Nelle prime stagioni della soap, Roberto era perdutamente innamorato di Vittorio e non ha potuto fare a meno di dichiarargli i suoi sentimenti. In un primo momento, Conti ha reagito male, ma subito dopo ha offerto a Roberto tutta la sua comprensione e la loro amicizia è diventata ancora più forte.