Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 novembre su Rai 1, Marta deciderà di licenziarsi dalla Galleria Milano Moda e mettersi alla ricerca di un nuovo impiego. Stando alle anticipazioni, nel corso dei nuovi episodi, nel negozio di Tancredi si accenderà una discussione tra Odile e Giulia. La stilista farà valere la sua esperienza, e durante il confronto, riuscirà a mettere in difficoltà la figlia della contessa. Nel frattempo, Matteo farà ritorno nel capoluogo lombardo da Parigi. La luce dei riflettori nel corso dei nuovi appuntamenti sarà focalizzata anche su Elvira, che accuserà uno stato di malessere, che farà sorgere più di qualche dubbio a Mirella che arriverà a sospettare che la sua collega fosse in dolce attesa.

Mirella invita Elvira a prendere in considerazione l'ipotesi di una gravidanza

Nel corso dei nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore, Elvira accuserà diversi malori di scarsa entità a distanza ravvicinata. Sarà Mirella a prendersi cura della giovane Gallo, invitandola a prendere in considerazione l'ipotesi di una presunta gravidanza. I dubbi di Mirella non saranno del tutti infondati, di recente Elvira ha infatti trascorso una notte romantica in compagnia di Salvatore, e chissà che in tale circostanza non fosse rimasta incita. La giovane Gallo su consiglio della collega deciderà di fare dei controlli approfonditi per capire il motivo del suo malessere.

Matteo fa ritorno nel capoluogo lombardo, Odile e Giulia ai ferri corti

Alla Galleria Milano Moda, nel corso delle prossime puntate, il clima non sarà certamente dei migliori. Marta deciderà di licenziarsi dal negozio, e troncare ogni rapporto con suo padre. Guarnieri non perderà tempo e si metterà alla ricerca di un nuovo impiego: la proposta lavorativa che stava cercando non tarderà ad arrivare.

Qualche instante più tardi in negozio Odile e Giulia arriveranno allo scontro, e non se le manderanno a dire: la stilista metterà la figlia della contessa in difficoltà, a supportarla però ci penserà Umberto che si schiererà al suo fianco.

Nel mentre Matteo, dopo un breve soggiorno a Parigi farà ritorno nel capoluogo lombardo.

Portelli in occasione dei nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore 9, che andranno in onda in prima visione assoluta su Rai 1 dall'11 al 15 novembre, avrà un nuovo confronto con suo fratello Marcello. Portelli e Barbieri cercheranno di mettere un punto alle incomprensioni del passato, così da poter tornare a lavorare in armonia per il bene del negozio. Riusciranno Marcello e Matteo a ritrovare l'intesa di un tempo? Staremo a vedere.