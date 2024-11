Nelle prossime vicende di Un posto al sole, in programma su Rai 3 dal 25 al 29 novembre 2024, Manuel decide di aiutare Pasquale mentre a casa di Rosa Picariello emerge un nuovo problema da affrontare quando una somma di denaro sparisce misteriosamente. Parallelamente, Castrese si ritrova in una posizione delicata: deve persuadere il padre ad allearsi con i Gagliotti, una famiglia di malviventi. Nel frattempo, Michele è assillato dalle preoccupazioni riguardanti la carriera e la vita personale di Rossella, la quale frequenta Nunzio. La tensione cresce mentre ognuno cerca di risolvere le proprie crisi: Rosa per ritrovare i suoi soldi, Castrese per negoziare un'alleanza, e Michele per sostenere Rossella in un momento di difficoltà.

Spariscono dei soldi a casa di Rosa, Manuel e Pasquale nei guai

Durante la festa di quartiere, don Antoine viene improvvisamente aggredito e ritrovato in condizioni estremamente gravi. A soccorrerlo per primi sono Giulia e Rosa, che intervengono con prontezza, fornendogli le cure necessarie fino all’arrivo di Ornella e Luca, che prendono in mano la situazione. Nel frattempo, il poliziotto Renda si mette al lavoro per individuare il colpevole, concentrando i suoi sospetti su Pasquale. Sarà però il giovane Manuel, per un caso fortuito, a incontrare Pasquale prima della polizia. Dopo aver parlato con lui e compreso la sua innocenza, Manuel decide di aiutarlo a nascondersi, un gesto che potrebbe metterlo nei guai.

La situazione si aggrava ulteriormente quando, a casa di Rosa, scompare una somma significativa di denaro.

Costabile costringe Castrese a cercare di persuadere il padre a collaborare con Gagliotti

Costabile mette sotto pressione Castrese, obbligandolo a convincere suo padre a intraprendere una collaborazione con i Gagliotti.

Per Castrese, questo è l’unico modo per evitare che la sua omosessualità venga resa pubblica, una minaccia che lo tiene in una morsa di ansia e paura. Roberto, intanto, apre sempre di più le porte della Radio Golfo alla famiglia Gagliotti, che conquista una posizione di rilievo come principale inserzionista dell’emittente. Tuttavia, Michele, che non si fida di Vinicio e Gennaro, decide di indagare a fondo.

Nel corso delle sue ricerche, coinvolge Marina e Filippo, e insieme scoprono dettagli inquietanti e potenzialmente compromettenti sull’azienda Gagliotti.

Michele preoccupato per la vita professionale e privata di Rossella

Nunzio si trova di fronte a un momento delicato, destinato a cambiare il corso della sua relazione con Rossella. Sta infatti per scoprire che la ragazza ha deciso di partire, una scelta maturata su consiglio di Michele, che si è detto preoccupato per il clima ostile creato dal primario Fusco. Michele ritiene che trasferirsi all’estero per proseguire gli studi sia la soluzione migliore per Rossella, ma questa notizia potrebbe essere un duro colpo per Nunzio, che fatica ad accettare l’idea di separarsi dalla persona che ama.

Anche per Micaela non mancano le difficoltà. La ragazza si rende conto di aver perso ogni potere sull’ex Samuel, il quale, nel tentativo di andare avanti, adotta un rimedio che finisce per mettere Manuela in una posizione complicata e scomoda. Le tensioni tra i tre si fanno sempre più evidenti, portando a una situazione che sembra sfuggire di mano.

Guido Del Bue vive un momento di disillusione quando si rende conto che Claudia non nutre un reale interesse nei suoi confronti. Questa consapevolezza emerge con chiarezza dopo una recente intervista rilasciata da Claudia, che sembra prendere le distanze in modo inequivocabile.

A rendere il clima ancora più teso sono le continue discussioni tra Niko e Valeria, che si scontrano su questioni legate alle festività natalizie.

I disaccordi tra i due si intensificano, rischiando di mettere ulteriormente alla prova il loro rapporto già complicato.

Fan commentano la scoperta di Guido su Claudia

Nei prossimi episodi Guido si renderà conto che Claudia non ha mai preso sul serio la loro relazione. I fan, appresa la notizia, non hanno esitato a dire la loro attraverso i canali social.

"Se il sentimento nn c'è stato ai tempi della terrazza non puoi averlo scoperto adesso mia cara Claudia... per quanto riguarda Guido (che verrà sicuramente perdonato da Mariella visto come fa ancora con lui, lo aiuta pure davanti alla responsabilità nei confronti del figlio) c'è poco da dire premetto che l'amore può finire e iniziare sempre ma va gestito con i cosiddetti specialmente quando ci sono dei bambini e in questo caso Guido è ancora da educare in quanto a come comportarsi davanti a una situazione del genere ma ovviamente non vado oltre e mi fermo qui", ha argomentato una fan della soap.

"Da una parte fa tenerezza... brutto scoprire che hai riposto sentimenti importanti lasciando moglie e figlio per una donna che non prova nulla per te... povero Guiduzzo", più empatica è stata la risposta di un'altra fan.

"Ben gli sta", così hanno reagito la maggior parte degli spettatori.