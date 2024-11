Le anticipazioni di Tempesta d'amore, relative agli episodi in onda su Rete 4 dall'11 al 15 novembre, rivelano che Max farà inavvertitamente cadere Imani, mentre, in preda alla foga, tenterà di raggiungere Vanessa, che è entrata in travaglio nel bel mezzo di un bosco. Nonostante le difficoltà, Vanessa riuscirà a dare alla luce il piccolo Arthur.

Max corre da Vanessa, ma fa cadere Imani

Vanessa si dirigerà con Carolin in ospedale per partorire. Si faranno accompagnare da Julian, il nuovo autista del Furstenhof, ma lungo il tragitto l'auto si fermerà per un guasto e rimarrà bloccati in una zona in cui non ci sarà nemmeno la copertura mobile.

Carolin cercherà di mantenere la calma e proverà ad aiutare Vanessa che, nel frattempo, entrerà in travaglio. Julian andrà in cerca di aiuto e si imbatterà in Leander, il quale si precipiterà ad aiutare Vanessa. Il parto sarà complicato, anche perché si scoprirà che il feto è mal posizionato. Nel frattempo, Max verrà informato che Vanessa sta partorendo e cercherà di raggiungerla in bicicletta. Nella fretta, farà cadere Imani, la quale si ferirà a una spalla.

Vanessa dà alla luce il piccolo Arthur

Nonostante il parto sia più difficile del previsto, Vanessa darà alla luce il piccolo Arthur. Dopo una breve degenza in ospedale, mamma e figlio potranno tornare a casa, ma Vanessa si preoccuperà quando non riuscirà ad allattare, perché il bambino si rifiuterà di mangiare.

Leander avrà il sospetto che Gesine abbia dato una dichiarazione falsa, mettendolo nei guai su ordine di Alexandra. Per questo, deciderà di indagare meglio sulla vicenda. Per farsi perdonare da Imani, Max cercherà di convincere Markus a finanziare la start up della giovane imprenditrice. Alfons e Hildegard cercheranno di aiutare Vanessa con il suo problema di allattamento, mentre lei avrà il timore di non essere una buona madre.

Tempesta d'amore leader della mattina di Rete 4

La soap tedesca continua a dominare gli ascolti della mattina di Rete 4. Nonostante sia collocata in un fascia oraria non facile, Tempesta d'amore riesce a ottenere ogni giorno una media intorno al 5% di share, al pari di altri programmi di punta della rete come Mattino 4. La serie continua ad appassionare il pubblico e non sembra risentire del passare del tempo. Attualmente su Rete 4 sta andando in onda la 19esima stagione, mentre in Germania vanno già in onda gli episodi della 20esima stagione.