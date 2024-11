I tormenti d'amore di Eugenio e l’attentato a Don Antoine sono al centro delle puntate di Un posto al sole in onda giovedì 21 e venerdì 22 novembre su Rai 3. Lucia dovrà fare i conti con la confessione di Eugenio, che la affronterà dopo averle confessato di amare ancora Viola. Michele, invece, in ansia per quello che sta succedendo a Rossella in ospedale, le propone di partire e voltare pagina per un po'. Nunzio si sentirà ancora intrappolato tra Ross e Diana e non saprà come gestire la situazione. Intanto, Rosa e Giulia non possono immaginare che la festa di quartiere si concluda con un evento drammatico: troveranno Don Antoine accasciato a terra.

Qualcuno lo ha aggredito.

Eugenio è innamorato di Viola: Upas spoiler del 21 novembre

Michele sorprende Rossella con una proposta inaspettata, dopo aver riflettuto su ciò che le sta accadendo in ospedale con Fusco. Forse, partire per qualche tempo all'estero può essere un buon modo per rimettere in ordine le idee e pensare al da farsi.

Più tardi, Rosa e Giulia si dedicano ai preparativi della festa di quartiere, senza sapere che un evento drammatico spegnerà ogni entusiasmo.

Eugenio, invece, si confronterà con le conseguenze delle parole dure che ha detto a Lucia, rivelandole di essere ancora innamorato di Viola.

Don Antoine aggredito: puntata Un posto al sole del 22 novembre

La festa organizzata da Giulia, dopo giorni di preparativi, si rivelerà un grande successo, ma non senza qualche imprevisto: Don Antoine verrà aggredito e trovato in chiesa accasciato a terra.

Nunzio continua a sentirsi intrappolato nel suo rapporto con Diana, da cui non riesce a liberarsi. Dall'altra parte, ha Rossella, con la quale ha passato dei momenti magici.

Rossella comincia a considerare seriamente la proposta di Michele di andare a lavorare all’estero, anche per l'indecisione di Nunzio sul loro rapporto che la fa stare male.

Renato, invece, è già proiettato verso le sue vacanze natalizie in Sicilia. Niko, però, troverà il modo di sorprenderlo con l’aiuto di Manuela.

Il cambiamento di Alberto

Ha piacevolmente sorpreso il cambio d'atteggiamento di Alberto nella puntata di Un posto al sole andata in onda ieri. Nonostante la triste consapevolezza di vedere molto poco Federico, ha ascoltato il saggio consiglio di Luca, presentandosi da Clara senza pretese, ma con l'obiettivo comune di rendere loro figlio felice.

Ancora una volta, Luca si è dimostrato un buon amico, capace di mantenere la calma e di offrire la sua spalla anche a chi, come Alberto, si è fatto terra bruciata intorno. Nonostante i buoni propositi di Palladini, crediamo che Clara ed Eduardo portino avanti la loro scelta di non restare a Napoli.