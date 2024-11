L'aggressione a Don Antoine è al centro delle trame di Un posto al sole e il piccolo Manuel sarà nei guai nelle puntate in onda il 27 e 28 novembre su Rai 3. Lui è l'unico che sa dove si nasconde Pasquale, il principale sospettato di quanto successo in chiesa durante la festa di quartiere organizzata dal prete, Rosa e Giulia. Pertanto Manuel dovrà gestire le sue richieste e mantenere il segreto. Intanto, Nunzio scopre che Rossella ha intenzione di lasciare Napoli.

Un posto al sole: episodio di mercoledì 27 novembre 2024

Rossella sta pensando seriamente di lasciare Napoli dopo la proposta di Michele, che le ha consigliato di cambiare aria, se non vuole denunciare Fusco.

Nunzio viene a sapere le intenzioni di Rossella e capisce che è tempo di prendere una decisione.

Intanto Manuel incontra Pasquale che gli fa una richiesta, angosciato alla sola idea di poter finire nelle mani della polizia. Nel frattempo Samuel sembra aver trovato un modo per togliersi dalla testa Micaela che, al contrario, inizia a sentire non poco la sua mancanza.

Upas, spoiler di giovedì 28 novembre: Manuel nei guai

Manuel conosce il posto dove si sta nascondendo Pasquale. Sa che se parlerà finirà nei guai e non trova una via di uscita. Ritroviamo poi Michele piuttosto in ansia per Rossella, che non sa che cosa fare del suo futuro, anche perché nella sua vita ora è tornato Nunzio. Un rapporto non facile, visto che c'è l'ingombrante presenza di Diana.

Una richiesta particolare di Samuel a Manuela mette la ragazza in difficoltà e anche Micaela non sembrerà trovare pace. Chissà che la turbolenta gemella Cirillo non capisca che è arrivato il momento di mettere da parte l'orgoglio, se non vuole perdere il ragazzo che ama davvero.

Il giallo sull'aggressione di Don Antoine

Tutto sembrava andare bene durante la festa di quartiere organizzata da Giulia e Rosa ma un evento drammatico ha scombussolato tutti i piani.

Rosa è arrivata disperata al centro, chiedendo aiuto alla signora Poggi e Luca per Don Antoine, accasciato a terra a causa di una coltellata.

Pasquale è uscito dalla canonica correndo e tutti hanno avuto il sospetto che sia lui il responsabile. In realtà non è così. Il vero responsabile è ancora a piede libero e nelle prossime puntate sarà Rosa a essere vicina alla verità in seguito a una scoperta che cambierà ogni prospettiva.

La sensazione è che il colpevole sia una persona che appartenga al passato di Don Antoine, ancora denso di mistero e punti oscuri. Non si esclude che Pasquale possa comunque passare dei guai seri e, a confermarlo sono proprio le anticipazioni di Un posto al sole: i servizi sociali lo faranno trasferire in una comunità protetta, lontano da mamma Luisa.