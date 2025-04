Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 7 all' 11 aprile, Damiano dovrà fare i conti con l'ostilità del suo capo e le sue difficoltà personali. Il poliziotto rischierà di essere ripreso nuovamente dal suo superiore a causa della sua vicinanza a Eduardo. Micaela e Manuela decideranno di lasciare Napoli e questa sarà una spinta per Niko per fare chiarezza su ciò che prova realmente per la gemella Cirillo. Clara tornerà a Napoli con i suoi figli decisa a mettere distanza tra lei e Eduardo.

Il ritorno di Clara

Rosa già presa a risolvere i suoi problemi quotidiani di ritroverà a dover affrontare suo malgrado una nuova situazione. Clara farà ritorno a Napoli e le chiederà di ospitarla e di potere contare su di lei per non fare avvicinare Eduardo ai suoi bambini. Dopo poco tempo anche Eduardo tornerà a Napoli deciso a riportare con sé la sua famiglia nonostante i suoi errori ed il suo ritorno creerà una serie di malumori e di tensioni anche a Palazzo Palladini. Anche Damiano interverrà per difendere la causa del suo migliore amico con l'intento di riportare la serenità tra lui e la madre di sua figlia. Per il poliziotto le cose non andranno meglio, Damiano infatti, dopo il rifiuto di Viola alla sua proposta di convivenza, diventerà molto freddo nei suoi confronti e continuerà ad avere contrasti col suo capo oltre che per i suoi problemi personali anche per il ritorno di Eduardo.

La decisione delle gemelle

Dopo gli ultimi accadimenti, Manuela sarà sempre più giù. Per questo motivo Micaela la convincerà a lasciare Napoli per ricominciare insieme a lei una nuova vita lontano da tutto. Se per lei sarà molto semplice spezzare i legami e ricominciare, per Manuela non sarà lo stesso. Ben presto la notizia della loro partenza per Torino si diffonderà e inizierà a generare i primi malumori.

Niko infatti dopo aver saputo della partenza imminente delle due ragazza avrà dei momenti di tensione con suo figlio Jimmy e alla fini litigherà anche con suo padre. Nel giorno della partenza, se per Samuel e Micaela sarà facile dirsi addio, non sarà lo stesso per Niko e Manuela. Il giovane avvocato infatti si renderà conto di provare ancora qualcosa per la sua ex ragazza.

Mariella e Mimmo decideranno di concedersi una nuova romantica uscita e per l'occasione sarà Guido a badare a Lollo con non poche difficoltà. Sarà solo con l'intervento di Sasà, però, che la nuova coppia riuscirà a vivere il proprio sogno d'amore con pace e serenità. Per Marina invece le preoccupazioni non finiranno. La nota imprenditrice, infatti, riceverà delle cattive notizie dall'America che la spingerà a prendere una sofferta decisione.

Ipotesi su Niko

Niko vista l'imminente partenza di Manuela si renderà conto di amarla ancora e sarà deciso a non perderla. È stato già reso noto attraverso un servizio del tg del Piemonte che il ragazzo sarà presente a Torino e sembra che i due torneranno insieme.

Resta da capire quale sarà il destino di Valeria nella soap. Quasi sicuramente la giovane donna, dopo lo spiacevole episodio del parco archeologico, uscirà definitivamente di scena per dare spazio alla coppia ritrovata.