Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole annunciano drammi in vista per alcuni dei protagonisti, tra cui Pasquale e don Antoine. Negli episodi che andranno in onda su Rai 3 alle 20:50, da lunedì 25 a venerdì 29 novembre, il figlio di Luisa scomparirà nel nulla e solo Manuel saprà dove si trova il ragazzo. Mentre il piccolo Renda finirà nei guai per non aver rivelato le informazioni in suo possesso, Pasquale prenderà una decisione azzardata. Don Antoine, invece, verrà ferito durante la festa al centro di ascolto.

Pasquale scompare nel nulla

Pasquale scomparirà misteriosamente senza lasciare tracce. Soltanto Manuel saprà dove si troverà il figlio di Luisa, ma non dirà a nessuno questa informazione. Il figlio di Damiano, quindi, rischierà di mettersi nei guai a causa del suo silenzio. Nel frattempo, Pasquale prenderà una decisione sconsiderata. Le anticipazioni non chiariscono quali siano le intenzioni del figlio di Luisa, né se queste possano mettere a rischio la sua vita o quella di qualcuno a lui vicino. Inoltre non è spiegato nemmeno il motivo che porterà Manuel Renda a non parlare.

Don Antoine viene ferito in un agguato

Nel frattempo, arriverà il giorno della festa al centro di ascolto. Come suggerito da Rosa Picariello, la signora Poggi organizzerà un buffet gratuito per favorire l’integrazione degli extracomunitari nel quartiere.

L’evento, purtroppo, si trasformerà presto in tragedia quando don Antoine sarà ferito durante un agguato. Le anticipazioni non chiariscono chi sarà il colpevole, ma Damiano Renda sarà impegnato in prima linea a indagare sull’accaduto e fare luce su quanto accaduto. Fortunatamente il prete non perderà la vita. Inoltre, non è chiaro se nella vicenda sia implicato anche il piccolo Pasquale, vista la sua misteriosa sparizione.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Claudia è tornata a Napoli

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Claudia è tornata a Napoli per trovare Guido. Durante il suo soggiorno nel capoluogo campano, ha pernottato nella casa di Del Bue, ignara che appartenesse in realtà al suo collega Luigi. La prima notte, Claudia ha incontrato l’anziano maggiordomo nell’appartamento, costringendo i due vigili a confessare la verità: la casa è di Cotugno e Guido è soltanto un ospite.

Nel frattempo Giulia Poggi ha cercato il modo migliore per favorire l’integrazione degli immigrati nel quartiere, accogliendo la proposta di Rosa Picariello di organizzare una festa con buffet. Spazio anche alle vicende di Clara, che è tornata a Napoli e si è presentata a casa di Rosa insieme alla piccola Nunzia.