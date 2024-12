Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2024. Il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche sia nella fascia mattutina che in quella del pomeriggio, dove a saltare sarà l'appuntamento con My home my destiny 2.

In pausa anche la striscia quotidiana del Grande Fratello che non sarà trasmessa nel daytime pomeridiano di Canale 5 del 25 dicembre e l'appuntamento con Pomeriggio 5 News condotto in queste settimane festive dal giornalista del Tg5 Dario Maltese.

Come cambia la programmazione Mediaset del 25 e 26 dicembre

La programmazione del 25 dicembre di Canale 5 non prevede l'appuntamento con Mattino 5 News: alle 8:45 andrà in onda la trasmissione religiosa I viaggi del cuore seguita alle 10 dalla Santa Messa di Natale.

Alle 10:50 salta la replica di Forum: al suo posto, andrà in onda il film Cristallo di Rocca che terrà compagnia al pubblico fino al Tg5 delle 13.

Dopo il notiziario, alle 13:45 andrà in onda la pellicola Un Natale da Corgi, seguito alle 16:40 dal film Ritorno ad Aurora: un Natale speciale.

Le due pellicole prenderanno il posto della soap My home my destiny che non sarà trasmessa in prima visione come accadrà nei giorni precedenti e sostituiranno anche la striscia del Grande Fratello e di Pomeriggio 5.

Salta My home my destiny su Canale 5, stop per il GF in daytime

Il cambio programmazione del 26 dicembre, invece, prevede alle 8:45 la messa in onda del film Il quarto Re, seguito alle 11:00 dal ritorno di Forum, in replica.

Alle 13:40 tornerà la striscia del Grande Fratello, seguita alle 13:50 dal film A Merry Christmas match, mentre alle 16:30 andrà in onda la seconda striscia quotidiana del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Alle 16:45 sarà trasmesso il film Tornando a casa per Natale che prenderà ancora il posto del talk show condotto da Dario Maltese, in programma nuovamente dal 27 dicembre.

Stop previsto anche per My home my destiny, la cui messa in onda è in programma nuovamente venerdì 27 dicembre alle 16:15 e sabato 28 dicembre dalle 14:35 in poi su Canale 5 con una puntata speciale della durata di un'ora e mezza.

Myrta Merlino va in pausa e ritorna il 7 gennaio su Canale 5

Quest'anno Mediaset ha scelto di non mandare in pausa Pomeriggio 5, bensì di farlo proseguire senza Myrta Merlino, che tornerà alla conduzione del programma dal 7 gennaio 2025 e fino a metà giugno.

In vista della prossima stagione tv, invece, Pier Silvio Berlusconi ha ammesso di essere soddisfatto del lavoro svolto da Myrta Merlino aggiungendo tuttavia di non aver ancora deciso se continuare la trasmissione con lei oppure offrirle nuovi spazi nella programmazione delle reti del Biscione per un nuovo talk show.