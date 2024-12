Cambio programmazione per Endless Love nel daytime festivo di Canale 5. La messa in onda della soap turca, dopo la sospensione nel daytime feriale per la sosta natalizia, era prevista per sabato 28 e domenica 29 dicembre con due nuove puntate in prima visione assoluta. Alla fine, però, si è optato per l'ennesima variazione di palinsesto e questa domenica pomeriggio non ci sarà l'appuntamento con la serie incentrata sulle vicende di Kemal e Nihan nella fascia del daytime pomeridiano Mediaset.

Cambio programmazione per Endless Love: salta la puntata del 29 dicembre

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset per la giornata di domenica 29 dicembre prevedeva alle 15:25 circa, la messa in onda di un nuovo episodio di Endless Love in prima visione assoluta.

La soap turca avrebbe così preso il posto dell'ultima mezz'ora di Amici 24, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, in pausa per la sosta natalizia, assicurando così un buon traino all'appuntamento con le storie di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Alla fine, però, si è optato per l'ennesimo cambio programmazione: domenica pomeriggio, infatti, non ci sarà un nuovo appuntamento inedito con la serie, che sarà sostituita da My home my destiny 2.

La soap turca non andrà in onda nel pomeriggio festivo di Canale 5

Alle ore 14, subito dopo la rubrica L'Arca di Noè curata dal Tg5, ci sarà la messa in onda di Beautiful (in replica fino al 6 gennaio 2025). A seguire, alle 14:30 andrà in onda una puntata speciale di My home my destiny 2 in prima visione assoluta, in programma fino alle 16:00 circa, dopodiché la linea passerà a Verissimo.

Al momento, quindi, la messa in onda dei nuovi episodi della soap opera è prevista nuovamente dal 7 gennaio in poi nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Ottimi ascolti per la soap opera in daytime e prime time su Canale 5

Per gli spettatori si avvicina sempre più il momento del gran finale della seconda stagione della soap opera che, in questi mesi autunnali, a registrato ottimi ascolti sia nella fascia pomeridiana che in prima serata.

Al pomeriggio, infatti, sono stati più di 2,3 milioni gli spettatori che hanno seguito le varie puntate in prima visione, con picchi che hanno registrato una media di circa due milioni e mezzo di spettatori con le puntate del sabato pomeriggio, in grado di toccare anche il 25% di share.

In prime time, invece, la media Auditel della soap si è assestata sui 2,4 milioni di fedelissimi a settimana, con uno share che ha toccato la soglia del 14%, riuscendo a tener testa agli ascolti della fiction Don Matteo 14 con Raoul Bova e Nino Frassica, trasmessa di giovedì sera su Rai 1.