Le anticipazioni di Endless love annunciano nuovi accesi scontri tra Kemal ed Emir. Nella puntata che andrà in onda giovedì 19 dicembre alle 21:30 su Canale 5, Soydere verrà arrestato per un giorno e, una volta uscito dal carcere, tenderà una trappola a Kozcuoglu per liberare Nihan, che il marito rinchiuderà nella sua stanza.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Zeynep, la quale ricorderà a Emir che non potrà mai essere il padre di Deniz, ma potrà invece esaudire il suo sogno di paternità con il bambino in arrivo.

Kemal viene arrestato per un giorno

Kemal scoprirà che Nihan è tenuta prigioniera da Emir e andrà a casa Kozcuoglu per mettere fine al sequestro. Come prevedibile, Emir non prenderà bene l'arrivo del suo rivale e lo minaccerà con un'arma. Kemal allerterà la polizia, ma Emir dichiarerà che sua moglie non è in casa. Le forze dell'ordine, senza un mandato, non potranno fare alcuna verifica. Kemal verrà arrestato, ma resterà in cella soltanto un giorno. Non appena tornerà in libertà, vorrà liberare Nihan con un piano ben studiato, prima di tutto togliendo la sicurezza economica al suo rivale in amore. Soydere farà terra bruciata intorno a Emir, convincendo le banche a revocare i prestiti concessi alla Kozcuoglu Holding.

Kemal tende una trappola a Emir

Kemal proseguirà nel suo intento di liberare Nihan. Quando Emir si allontanerà, un drone consegnerà a Nihan una maschera antigas, che le servirà per scappare, mentre Ayhan si sbarazzerà degli uomini di Emir. Ci sarà spazio anche per le vicende di Zeynep, che noterà, con un velo di tristezza, Emir mentre sarà in compagnia della piccola Deniz.

Zeynep proverà a fargli capire che non potrà mai essere il vero padre della bambina. Inoltre, gli dirà che il suo sogno di essere un vero padre potrà realizzarsi solo con la nascita del bambino che porta in grembo. Tuttavia, arriverà l'ennesima delusione per Zeynep. Emir sarà chiaro con lei: non sarà disposto a rinunciare a sua moglie per nessun motivo al mondo.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Nihan è stata arrestata per frode

Nelle precedenti puntate di Endless love andate in onda su Canale 5, Nihan è finita in prigione per frode, ma è stata rilasciata. Successivamente, ha comprato una villa isolata per iniziare una nuova vita insieme a Kemal e alla piccola Deniz. Emir ha scoperto tutto e ha dato fuoco all'abitazione. Soydere è rimasto intrappolato nelle fiamme, ma l'intervento tempestivo di Hakan è stato provvidenziale per salvargli la vita. Quest'ultimo, messo sotto pressione da un ricatto di Emir, ha dovuto compiere una dolorosa scelta: non sposare Zeynep.