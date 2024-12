Galip colpirà Tarik con un coltello in carcere: "Ho perso mio figlio e tu perdi la vita", dirà nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che Emir taglierà i ponti con Galip e lui si vendicherà di Tarik, colpevole di averlo costretto a tradire suo figlio. Tarik, tuttavia, avrà la complicità di un detenuto che lo avvertirà per tempo e gli permetterà di proteggersi con una coperta.

Emir interromperà i rapporti con suo padre

Galip non avrà pace in carcere dopo l'arresto, perché Emir romperà ogni rapporto con lui. Tutto avrà inizio quando Kemal chiederà l'aiuto di Tarik per estorcere a Galip le informazioni utili ad incastrare Emir.

Il maggiore dei Soydere non si tirerà indietro e sfrutterà il suo lavoro di barbiere per minacciare Galip con la lametta. Il padre di Emir dovrà scegliere tra la sua vita e l'azienda e per questo rivelerà a Tarik il nome della compagnia di cui si è servito per i suoi imbrogli. Kemal otterrà una preziosa informazione che utilizzerà per ricattare Emir e costringerlo a divorziare da Nihan. Gailp, però, pagherà a caro prezzo la sua decisione, perché suo figlio lo lascerà solo. A quel punto per il signor Kozcuoğlu ci sarà spazio soltanto per la vendetta e Tarik sarà il suo obiettivo. Galip chiederà a uno dei detenuti di procurargli un coltello in cambio di una grossa somma di denaro. L'uomo rivelerà al detenuto la sua intenzione di uccidere Tarik.

Tarik manderà in fumo il piano di Galip

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che durante l'ora d'aria, Galip si avvicinerà a Tarik e non lo lascerà passare. "Ho perso mio figlio e ora tu perderai la vita", dirà brandendo un coltello. Tarik sarà colpito all''addome e crollerà per terra, mentre le guardie arriveranno subito in suo soccorso.

"Ho avuto la mia rivincita" urlerà Galip mentre Tarik sarà portato in infermeria. Si scoprirà che il fratello di Kemal sapeva dell'aggressione e aveva già preso le opportune precauzioni. Il detenuto che procurerà l'arma a Galip, infatti, andrà ad avvertire Tarik che si proteggerà l'addome con una coperta e dei cartoni che faranno da scudo.

Soydere sentirà subito Kemal al telefono e lo avviserà di stare bene, visto che la notizia dell'aggressione potrebbe trapelare e spaventare la sua famiglia.

Kemal e Nihan liberi di sposarsi

Nelle puntate precedenti, Kemal e Nihan sono riusciti finalmente ad ottenere la libertà che cercavano. Entrambi, infatti, hanno divorziato dai rispettivi coniugi e questo ha dato loro la possibilità di organizzare le loro nozze. Oltre alla preoccupazione di un'eventuale vendetta di Emir, a preoccupare Kemal e Nihan è l'assenza di Leyla. Quest'ultima, infatti, si trova in carcere dopo aver difeso Nihan da Asu, arrivata alla villa con l'intento di ucciderla. Leyla ha sparato contro la sorella di Emir e per questo è stata portata via dalla polizia che l'ha arrestata per tentato omicidio. La mancanza di Leyla è motivo di tristezza per NIhan e Kemal che in lei hanno trovato un'alleata sin dall'inizio della loro storia d'amore.