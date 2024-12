Agli inquilini della casa del Grande Fratello sono arrivate alcune notizie dall'esterno, soprattutto in merito agli ascolti che sta facendo registrare quest'edizione del programma. Jessica Morlacchi si è confidata con Pamela Petrarolo sui nuovi ingressi, e ha detto che sarebbero state scelte così tante new entry perché il reality starebbe floppando: a riportare quest'indiscrezione alla cantante sarebbe stata Mariavittoria Minghetti, che a sua volta l'avrebbe saputo da Alfonso D'Apice.

La chiacchiera che circola nella casa

Tra le mura più spiate d'Italia si sta parlando del gran numero di concorrenti che sono entrati lunedì scorso, ben cinque a quasi tre mesi dall'inizio del programma.

In un video che sta circolando su X si sente Jessica raccontare a Pamela un qualcosa che le avrebbe detto Mariavittoria una volta rientrata in casa dal tugurio.

"Alfonso ha detto a lei che ha letto articoli che dicevano che il GF è un flop, per gli ascolti", ha affermato la cantante davanti alle telecamere.

"Ma davvero?", si è chiesta incredula la componente del duo Non è la Rai.

"Per questo ci hanno mandato Alfonso e Federica di Temptation e poi hanno fatto entrare gli altri cinque concorrenti, boom", ha concluso Morlacchi prima che la regia cambiasse inquadratura.

GF FLOP DI ASCOLTI MAVI CHE NON RIESCE A TENERSI NULLA E PERFAVORE pic.twitter.com/eeBv99Aoy9 — 🌬️sofia (@simmecore) December 3, 2024

I numeri del trio di Temptation Island

Nella casa del GF, dunque, sono convinti che i tanti ingressi dell'ultimo periodo sarebbero la conseguenza di un'insoddisfazione degli addetti ai lavori per gli ascolti che sta facendo registrare il programma.

Quello che i concorrenti non sanno, però, è che il trio di Temptation Island non sta avendo la stessa presa sul pubblico che avevano Mirko, Perla e Greta un anno fa.

Dando un'occhiata alla percentuali del televoto che ha eletto Javier il preferito della settimana, si nota che Federica e Stefano hanno ottenuto solo il 2% a testa: per la precisione, in questa nomination erano in quattro e Petagna e Tediosi hanno ricevuto solo il 4% dei voti in totale (69% per Martinez e il 27% per Giglio).

Tutti i nuovi arrivati

Sono passati pochi giorni da quando la casa del GF si è ripopolata: oltre ai concorrenti che hanno vissuto in tugurio per una settimana, lunedì scorso sono entrati anche altre sei persone (cinque new entry nel gioco perché Maria Monsè e la figlia gareggiano insieme) e ora il gruppo è composto da 22 inquilini.

Vista questa mossa degli autori, dovrebbe essere scongiurata la possibile chiusura anticipata della quale si è vociferato nei giorni scorsi.

Nonostante gli ascolti non siano entusiasmanti, il reality dovrebbe andare avanti ancora per un bel po', tant'è che il 16 dicembre sono previsti i ritorni di Stefania Orlando e di Maria Teresa Ruta.